Верховный Суд отказал в рассмотрении жалобы Реналя Мязитова

Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении поступившей от Реналя Мязитова кассационной жалобы на приговор Самарского райсуда, назначившего ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в 2015 г. являвшийся тогда главой СОФЖИ Реняль Мязитов, будучи в сговоре с директором "Евроальянса" Евгением Вагнером, заключил с ООО СК "Евроальянс" договор на снос зданий в военном городке в Самаре. За это подрядчик "Евроальянс" получил 1,8 млн рублей. Однако после этого Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это от минстроя 59 млн руб., в том числе 1,8 млн на повторный снос.

Помимо этого, 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей. После этого появилось ООО "Прибрежный парк", а Мязитов убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на невыгодных для них, однако выгодных фирмам "Сибирское песчаное карьероуправление" и ООО "РосРазвитиеСибирь" условиях.

Также Мязитова обвиняли в покупке территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре по завышенной стоимости.

17 ноября 2020 г. Самарский районный суд приговорил Мязитова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Евгению Вагнеру назначили три года колонии общего режима и штраф.

Оспорить приговор в областном суде не удалось. Шестой кассационный суд также не стал менять решений нижестоящих инстанций.

Реналь Мязитов продолжил процесс обжалования. В Верховный Суд РФ кассационная жалоба поступила 18 августа. 22 сентября было принято решение об отказе в рассмотрении.

Кроме того, как сообщалось ранее, Мязитов из назначенного срока лишения свободы уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. 25 октября 2021 г. Куйбышевский районный суд Самары отказал в УДО. Осужденный и его адвокат подали жалобу на это решение в областной суд. Там жалобу рассмотрели и отправили ходатайство об УДО на новое рассмотрение в районный суд.

1 марта 2022 г. Куйбышевский районный суд снова отказал Мязитову в УДО. Постановление было обжаловано. 2 июня апелляционная инстанция оставила постановление суда первой инстанции без изменений, и оно вступило в законную силу.