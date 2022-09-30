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Верховный Суд отказал в рассмотрении жалобы Реналя Мязитова

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении поступившей от Реналя Мязитова кассационной жалобы на приговор Самарского райсуда, назначившего ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в 2015 г. являвшийся тогда главой СОФЖИ Реняль Мязитов, будучи в сговоре с директором "Евроальянса" Евгением Вагнером, заключил с ООО СК "Евроальянс" договор на снос зданий в военном городке в Самаре. За это подрядчик "Евроальянс" получил 1,8 млн рублей. Однако после этого Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это от минстроя 59 млн руб., в том числе 1,8 млн на повторный снос.

Помимо этого, 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей. После этого появилось ООО "Прибрежный парк", а Мязитов убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на невыгодных для них, однако выгодных фирмам "Сибирское песчаное карьероуправление" и ООО "РосРазвитиеСибирь" условиях.

Также Мязитова обвиняли в покупке территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре по завышенной стоимости.

17 ноября 2020 г. Самарский районный суд приговорил Мязитова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Евгению Вагнеру назначили три года колонии общего режима и штраф.

Оспорить приговор в областном суде не удалось. Шестой кассационный суд также не стал менять решений нижестоящих инстанций.

Реналь Мязитов продолжил процесс обжалования. В Верховный Суд РФ кассационная жалоба поступила 18 августа. 22 сентября было принято решение об отказе в рассмотрении.

Кроме того, как сообщалось ранее, Мязитов из назначенного срока лишения свободы уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. 25 октября 2021 г. Куйбышевский районный суд Самары отказал в УДО. Осужденный и его адвокат подали жалобу на это решение в областной суд. Там жалобу рассмотрели и отправили ходатайство об УДО на новое рассмотрение в районный суд.

1 марта 2022 г. Куйбышевский районный суд снова отказал Мязитову в УДО. Постановление было обжаловано. 2 июня апелляционная инстанция оставила постановление суда первой инстанции без изменений, и оно вступило в законную силу.

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Последние комментарии

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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