16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кассационный суд не стал менять приговор Реналю Мязитову Кассационный суд снизил наказание Дмитрию Гуренкову Оправдательный приговор замглавы Хворостянского района устоял в кассации Уголовное преследование Елены Чернеги прекращено Обвинение просит три года для экс-директора ДК им. Кирова за гибель ребенка из-за упавшей плиты фасада

Суды Происшествия

Кассационный суд не стал менять приговор Реналю Мязитову

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 15 декабря, Шестой кассационный суд рассмотрел кассационные жалобы на приговор Самарского райсуда, вынесенный экс-главе СОФЖИ Ренялю Мязитову и директору "Евроальянса" Евгению Вагнеру. Прежние судебные акты оставили без изменения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, в 2015 г. Мязитов, будучи в сговоре с Вагнером, заключил с ООО СК "Евроальянс" договор на снос зданий в военном городке в Самаре. За это подрядчик "Евроальянс" получил 1,8 млн рублей. Однако после этого Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это от минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн — на повторный снос.

Помимо этого, 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей. После этого появилось ООО "Прибрежный парк", а Мязитов убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на невыгодных условиях, выгодных фирмам "Сибирское песчаное карьероуправление" и ООО "РосРазвитиеСибирь".

Также Мязитова обвиняли в покупке территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре по завышенной стоимости.

17 ноября Самарский районный суд приговорил Мязитова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Евгению Вагнеру назначили три года колонии общего режима и штраф.

Оспорить приговор в областном суде не удалось. Шестой кассационный суд также не стал менять решения нижестоящих инстанций.

По словам адвоката Вячеслава Земчихина, они намерены обжаловать предыдущие судебные акты в Верховном Суде РФ.

Как сообщалось ранее, Мязитов из назначенного срока лишения свободы уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. 25 октября Куйбышевский районный суд Самары отказал в УДО.

Гид потребителя

Последние комментарии

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Z9 Yx 08 июля 2021 21:16 Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2