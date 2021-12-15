Кассационный суд не стал менять приговор Реналю Мязитову

В среду, 15 декабря, Шестой кассационный суд рассмотрел кассационные жалобы на приговор Самарского райсуда, вынесенный экс-главе СОФЖИ Ренялю Мязитову и директору "Евроальянса" Евгению Вагнеру. Прежние судебные акты оставили без изменения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в 2015 г. Мязитов, будучи в сговоре с Вагнером, заключил с ООО СК "Евроальянс" договор на снос зданий в военном городке в Самаре. За это подрядчик "Евроальянс" получил 1,8 млн рублей. Однако после этого Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это от минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн — на повторный снос.

Помимо этого, 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей. После этого появилось ООО "Прибрежный парк", а Мязитов убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на невыгодных условиях, выгодных фирмам "Сибирское песчаное карьероуправление" и ООО "РосРазвитиеСибирь".

Также Мязитова обвиняли в покупке территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре по завышенной стоимости.

17 ноября Самарский районный суд приговорил Мязитова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Евгению Вагнеру назначили три года колонии общего режима и штраф.

Оспорить приговор в областном суде не удалось. Шестой кассационный суд также не стал менять решения нижестоящих инстанций.

По словам адвоката Вячеслава Земчихина, они намерены обжаловать предыдущие судебные акты в Верховном Суде РФ.

Как сообщалось ранее, Мязитов из назначенного срока лишения свободы уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. 25 октября Куйбышевский районный суд Самары отказал в УДО.