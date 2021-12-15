Кассационный суд не стал менять приговор Реналю Мязитову

В среду, 15 декабря, Шестой кассационный суд рассмотрел кассационные жалобы на приговор Самарского райсуда, вынесенный экс-главе СОФЖИ Ренялю Мязитову и директору "Евроальянса" Евгению Вагнеру. Прежние судебные акты оставили без изменения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, в 2015 г. Мязитов, будучи в сговоре с Вагнером, заключил с ООО СК "Евроальянс" договор на снос зданий в военном городке в Самаре. За это подрядчик "Евроальянс" получил 1,8 млн рублей. Однако после этого Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это от минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн — на повторный снос.
Помимо этого, 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей. После этого появилось ООО "Прибрежный парк", а Мязитов убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на невыгодных условиях, выгодных фирмам "Сибирское песчаное карьероуправление" и ООО "РосРазвитиеСибирь".
Также Мязитова обвиняли в покупке территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре по завышенной стоимости.
17 ноября Самарский районный суд приговорил Мязитова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Евгению Вагнеру назначили три года колонии общего режима и штраф.
Оспорить приговор в областном суде не удалось. Шестой кассационный суд также не стал менять решения нижестоящих инстанций.
По словам адвоката Вячеслава Земчихина, они намерены обжаловать предыдущие судебные акты в Верховном Суде РФ.
Как сообщалось ранее, Мязитов из назначенного срока лишения свободы уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. 25 октября Куйбышевский районный суд Самары отказал в УДО.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы