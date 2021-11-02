Реналь Мязитов подал кассационную жалобу на приговор

В Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили кассационные жалобы на вступивший в силу приговор Самарского районного суда от 17 ноября 2020 г., вынесенный экс-главе СОФЖИ Ренялю Мязитову и директору "Евроальянса" Евгению Вагнеру. Об этом сообщили в суде.
Напомним, в 2015 г. Мязитов был в сговоре с Вагнером. СОФЖИ заключил с ООО СК "Евроальянс" договор на снос зданий в военном городке №94 в Самаре. Территорию отвели под жилую застройку. "Евроальянс" получил 1,8 млн руб. за работы. После этого Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это от минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн - якобы на повторный снос зданий той же фирмой.
Помимо этого, 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю южнее ул. Спортивной в Автозаводском районе для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей. После этого появилось ООО "Прибрежный парк", а Мязитов убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на невыгодных для фонда условиях, но выгодных фирмам "Сибирское песчаное карьероуправление" и ООО "РосРазвитиеСибирь".
Кроме того, Мязитова обвинили в покупке по завышенной стоимости территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре.
17 ноября Самарский районный суд приговорил Мязитова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Евгению Вагнеру назначили три года колонии общего режима и штраф.
Мязитов пытался оспорить этот приговор в апелляции. 17 мая 2021 г. облсуд оставил приговор Самарского райсуда без изменения. После этого экс-руководитель СОФЖИ подал кассационную жалобу. Она уже поступила Шестой кассационный суд.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском районном суде, кассационные жалобы на вступивший в силу приговор 7 сентября подали Реналь Мязитов и представляющий его интересы адвокат Вячеслав Земчихин. Как сообщают в Шестом кассационном суде, обе жалобы поступили к ним 18 октября и 21 октября были переданы на изучение. Мязитов и его адвокат Земчихин обжалуют вступивший в силу приговор Самарского райсуда.
Кроме того, Мязитов из назначенного срока лишения свободы уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. 25 октября Куйбышевский районный суд Самары отказал Мязитову в УДО.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы