Реналь Мязитов подал кассационную жалобу на приговор

В Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили кассационные жалобы на вступивший в силу приговор Самарского районного суда от 17 ноября 2020 г., вынесенный экс-главе СОФЖИ Ренялю Мязитову и директору "Евроальянса" Евгению Вагнеру. Об этом сообщили в суде.

Напомним, в 2015 г. Мязитов был в сговоре с Вагнером. СОФЖИ заключил с ООО СК "Евроальянс" договор на снос зданий в военном городке №94 в Самаре. Территорию отвели под жилую застройку. "Евроальянс" получил 1,8 млн руб. за работы. После этого Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это от минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн - якобы на повторный снос зданий той же фирмой.

Помимо этого, 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю южнее ул. Спортивной в Автозаводском районе для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей. После этого появилось ООО "Прибрежный парк", а Мязитов убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на невыгодных для фонда условиях, но выгодных фирмам "Сибирское песчаное карьероуправление" и ООО "РосРазвитиеСибирь".

Кроме того, Мязитова обвинили в покупке по завышенной стоимости территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре.

17 ноября Самарский районный суд приговорил Мязитова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Евгению Вагнеру назначили три года колонии общего режима и штраф.

Мязитов пытался оспорить этот приговор в апелляции. 17 мая 2021 г. облсуд оставил приговор Самарского райсуда без изменения. После этого экс-руководитель СОФЖИ подал кассационную жалобу. Она уже поступила Шестой кассационный суд.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском районном суде, кассационные жалобы на вступивший в силу приговор 7 сентября подали Реналь Мязитов и представляющий его интересы адвокат Вячеслав Земчихин. Как сообщают в Шестом кассационном суде, обе жалобы поступили к ним 18 октября и 21 октября были переданы на изучение. Мязитов и его адвокат Земчихин обжалуют вступивший в силу приговор Самарского райсуда.

Кроме того, Мязитов из назначенного срока лишения свободы уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. 25 октября Куйбышевский районный суд Самары отказал Мязитову в УДО.