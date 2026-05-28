Облсуд оставил в силе решение по площадке бывшего завода клапанов в Самаре

Отказ в изъятии в федеральную собственность площадки бывшего завода клапанов на ул. Григория Засекина устоял в областном суде. "Решение первой инстанции оставлено без изменения", - пояснили в пресс-службе облсуда.

Напомним, возврата в госсобственность 3,73 гектара земли под бывшим заводом добивается прокуратура Самарской области. В сентябре 2025 г. ведомство подало соответствующий иск в Самарский районный суд к компании "ТОП-Строй", связанной с известным самарским бизнесменом Алексеем Леушкиным.

В прокуратуре отмечали, что "участок бывшего завода клапанов представляет особую ценность для жителей региона, это серьезный и значимый объект с давней историей".

23 декабря районный суд отказал в удовлетворении иска. Надзорное ведомство пыталось оспорить это решение.