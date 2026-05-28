Облсуд оставил в силе решение по площадке бывшего завода клапанов в Самаре

Отказ в изъятии в федеральную собственность площадки бывшего завода клапанов на ул. Григория Засекина устоял в областном суде. "Решение первой инстанции оставлено без изменения", - пояснили в пресс-службе облсуда.
Напомним, возврата в госсобственность 3,73 гектара земли под бывшим заводом добивается прокуратура Самарской области. В сентябре 2025 г. ведомство подало соответствующий иск в Самарский районный суд к компании "ТОП-Строй", связанной с известным самарским бизнесменом Алексеем Леушкиным.
В прокуратуре отмечали, что "участок бывшего завода клапанов представляет особую ценность для жителей региона, это серьезный и значимый объект с давней историей".
23 декабря районный суд отказал в удовлетворении иска. Надзорное ведомство пыталось оспорить это решение.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...