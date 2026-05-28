Суд наказал жителя Ульяновской области за незаконную рубку в Кошкинском лесничестве

Кошкинский мировой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной рубке деревьев в Кошкинском лесничестве, информирует минприроды СО.
Расследование этого уголовного дела продолжалось почти два года.
Инцидент случился еще в августе 2024 года. Лесная охрана обнаружила экскаватор, выполнявший незаконные работы в лесничестве. В результате действий нарушителя 10 деревьев были повреждены и погибли. Экскаватор скрылся с места происшествия, но был обнаружен в Ульяновской области благодаря взаимодействию лесной охраны с полицией. Это позволило установить личность нарушителя.
Ущерб лесному хозяйству оценен в 34 050 рублей. Нарушитель полностью возместил причиненный ущерб в досудебном порядке.
С учетом этого обстоятельства суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.
