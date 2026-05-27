Конфликт двух женщин в Новокуйбышевске перерос в поножовщину с участием их мужей

В Новокуйбышевске местному жителю вынесен приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В октябре прошлого года полицейские получили сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины с ножевым ранением, полученным в бытовом конфликте.

Следственным отделом Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску, исходя из материалов, собранных полицейскими, по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия), возбуждено уголовное дело, в службы и подразделения органа внутренних дел направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Полицейские, располагая данными о личности злоумышленника, установили места его возможного нахождения, задержали 25-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении тяжкого преступления, мужчина частично признал вину в совершении противоправного деяния и подробно рассказал о случившемся. С его слов, он защищал себя от нападения. Согласно собранным полицейскими доказательствам, данная версия не нашла своего подтверждения.

Сотрудниками отдела внутренних дел установлено, что конфликт начался с ссоры между супругами участников инцидента. Мужчины решили обсудить разногласия женщин при личной встрече, но разговор перерос в ссору и драку. Во время потасовки подозреваемый достал нож, находившийся у него в кармане брюк, и ранил второго участника конфликта. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия, выбросив по дороге орудие преступления. Врачей к пострадавшему вызвал его родственник, находившийся неподалеку и ставший свидетелем драки.

В ходе предварительного следствия стороны конфликта примирились, и подозреваемый возместил моральный ущерб потерпевшему в размере 230 тыс. рублей.

Новокуйбышевский городской суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств жителю Новокуйбышевска определено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.