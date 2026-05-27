Конфликт двух женщин в Новокуйбышевске перерос в поножовщину с участием их мужей

В Новокуйбышевске местному жителю вынесен приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В октябре прошлого года полицейские получили сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины с ножевым ранением, полученным в бытовом конфликте.
Следственным отделом Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску, исходя из материалов, собранных полицейскими, по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия), возбуждено уголовное дело, в службы и подразделения органа внутренних дел направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.
Полицейские, располагая данными о личности злоумышленника, установили места его возможного нахождения, задержали 25-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении тяжкого преступления, мужчина частично признал вину в совершении противоправного деяния и подробно рассказал о случившемся. С его слов, он защищал себя от нападения. Согласно собранным полицейскими доказательствам, данная версия не нашла своего подтверждения.
Сотрудниками отдела внутренних дел установлено, что конфликт начался с ссоры между супругами участников инцидента. Мужчины решили обсудить разногласия женщин при личной встрече, но разговор перерос в ссору и драку. Во время потасовки подозреваемый достал нож, находившийся у него в кармане брюк, и ранил второго участника конфликта. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия, выбросив по дороге орудие преступления. Врачей к пострадавшему вызвал его родственник, находившийся неподалеку и ставший свидетелем драки.
В ходе предварительного следствия стороны конфликта примирились, и подозреваемый возместил моральный ущерб потерпевшему в размере 230 тыс. рублей.
Новокуйбышевский городской суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств жителю Новокуйбышевска определено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???