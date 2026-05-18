Пенсионер из Новокуйбышевска заключен под стражу за поджог дома

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 16 мая, Новокуйбышевский городской суд Самарской области рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу местного жителя, обвиняемого в поджоге чужого имущества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Согласно материалам следствия, 14 мая 70-летний гражданин совершил поджог дома на ул. Железнодорожной в Новокуйбышевске. В результате пожара повреждено имущество на сумму 4,6 млн рублей, что признано значительным для потерпевшего.

Обвиняемый в суде возражал против заключения под стражу и настаивал на подписке о невыезде. 

"В судебном заседании фигурант возражал против удовлетворения ходатайства следователя и просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. При этом обвиняемый не представил суду доказательств наличия у него постоянного места жительства. Из жилого помещения, в котором мужчина проживал ранее, он был выселен на основании апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 5 августа 2025 года", — говорится в протоколах суда.

Также установлено, что ранее обвиняемый уже был осужден за угрозу убийством с назначением наказания в виде 350 часов обязательных работ. За нынешний поджог мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

С учетом всех обстоятельств судом для подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

