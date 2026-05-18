Пенсионер из Новокуйбышевска заключен под стражу за поджог дома

В субботу, 16 мая, Новокуйбышевский городской суд Самарской области рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу местного жителя, обвиняемого в поджоге чужого имущества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Согласно материалам следствия, 14 мая 70-летний гражданин совершил поджог дома на ул. Железнодорожной в Новокуйбышевске. В результате пожара повреждено имущество на сумму 4,6 млн рублей, что признано значительным для потерпевшего.
Обвиняемый в суде возражал против заключения под стражу и настаивал на подписке о невыезде.
"В судебном заседании фигурант возражал против удовлетворения ходатайства следователя и просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. При этом обвиняемый не представил суду доказательств наличия у него постоянного места жительства. Из жилого помещения, в котором мужчина проживал ранее, он был выселен на основании апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 5 августа 2025 года", — говорится в протоколах суда.
Также установлено, что ранее обвиняемый уже был осужден за угрозу убийством с назначением наказания в виде 350 часов обязательных работ. За нынешний поджог мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
С учетом всех обстоятельств судом для подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???