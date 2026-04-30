У пенсионерки из Новокуйбышевска конфисковали квартиру за незаконную постановку на учет пяти иностранцев

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пенсионерки, фиктивно поставившей на учет пять иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

"В период с февраля по декабрь 2025 г. подсудимая, являясь собственницей квартиры в городе Новокуйбышевске, через МФЦ и миграционные органы подала уведомления о прибытии сразу пяти иностранных граждан, однако фактически данную квартиру женщина не предоставляла для проживания иностранным гражданам", - говорится в сообщении.



В суде было установлено, что подсудимая - пожилая женщина, вдова, пенсионерка и ветеран труда Самарской области. По месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у нарколога и психиатра не состояла. Полностью признала вину.



Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, состояние ее здоровья и тот факт, что ранее гражданка не была судима.



Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. руб. в доход государства, а также, руководствуясь п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, предусматривающим конфискацию орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, конфисковал в доход государства квартиру, принадлежащую подсудимой.



Приговор в законную силу не вступил.