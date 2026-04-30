Самарец получил восемь лет за разбой с привлечением несовершеннолетнего У пенсионерки из Новокуйбышевска конфисковали квартиру за незаконную постановку на учет пяти иностранцев Начальника лаборатории "Тяжмаша" подозревают в организации незаконной криптофермы 80‑летний житель Сергиевского района получит квартиру спустя 40 лет ожидания в очереди Отсутствие знаков и разметки на дорогах Самары устранят после вмешательства прокуратуры

У пенсионерки из Новокуйбышевска конфисковали квартиру за незаконную постановку на учет пяти иностранцев

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новокуйбышевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пенсионерки, фиктивно поставившей на учет пять иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

"В период с февраля по декабрь 2025 г. подсудимая, являясь собственницей квартиры в городе Новокуйбышевске, через МФЦ и миграционные органы подала уведомления о прибытии сразу пяти иностранных граждан, однако фактически данную квартиру женщина не предоставляла для проживания иностранным гражданам", - говорится в сообщении.

В суде было установлено, что подсудимая - пожилая женщина, вдова, пенсионерка и ветеран труда Самарской области. По месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у нарколога и психиатра не состояла. Полностью признала вину.

Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, состояние ее здоровья и тот факт, что ранее гражданка не была судима.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. руб. в доход государства, а также, руководствуясь п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, предусматривающим конфискацию орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, конфисковал в доход государства квартиру, принадлежащую подсудимой.

Приговор в законную силу не вступил.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

