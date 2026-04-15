Экс-главе Самарского МЧС Бойко запросили 14 лет колонии Водитель из Самарской области получил три года принудительных работ за смертельное ДТП Самарчанка получила срок за доведение дочери до попытки суицида Гособвинение запросило для бывшего вице‑губернатора Самарской области семь лет колонии Пекарь-обманщик из Новокуйбышевска получил деньги на бизнес, но так ничего и не испек

Экс-главе Самарского МЧС Бойко запросили 14 лет колонии

В суде Ленинского района Самары начались прения по уголовному делу теперь уже бывшего руководителя главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко и его предполагаемых подельников. Прокуратура запросила им долгие сроки лишения свободы за коррупцию.

Во вторник, 14 апреля, гособвинитель запросил 14 лет колонии строгого режима для главного фигуранта громкого уголовного дела Олега Бойко. Также прокуратура запросила для него штраф в 367,4 млн руб., лишение права занимать определенные должности и лишение звания.

Для предполагаемых подельников Бойко Алексея Мамыкина, Евгения Лугового и Игоря Дахно прокуратура просит 11 лет и допнаказания. Дмитрия Зинина просят приговорить к 9 годам и штрафу. Антона Палушкина - к 9,5 годам и штрафу.

Также запрошены сроки для предпринимателей, обвиняемых в даче взяток: для Елены Тютюнник - 10 лет со штрафом 510,3 млн, для Натальи Фроловской - 9 лет колонии со штрафом 367,4 млн рублей.


Напомним, по версии следствия, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме - сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Впоследствии в группу подозреваемых вошли также экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). По подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская. Дело Яна Гущина, который сотрудничал со следствием, рассматривали в особом порядке и приговорили к шести годам заключения.

В июле начался суд над остальными фигурантами этой истории. Самое тяжкое обвинение - у Олега Бойко (он, предположительно, получил более 73 млн руб. в качестве взяток). Другим обвиняемым вменили в вину меньшие суммы.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

