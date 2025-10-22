16+
В деле о даче взяток экс-главе облМЧС Бойко фигурирует блокнот с "конспиративными прозвищами"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд опубликовал текст решения по апелляционным жалобам на приговор Яну Гущину. Последнего обвиняли в участии в коррупционной схеме с высокопоставленными сотрудниками МЧС.

Как следует из материалов суда, в расследовании были упомянуты результаты оперативно-разыскной деятельности. Среди них говорится об осмотре ежедневника, в котором велись записи о передаче денег людям с "конспиративными прозвищами". Также из текста решения стало известно, что изначально силовики провели обыски, и Гущин давать показания отказался. Уже после заключения под стражу он обратился к следователю с ходатайством о проведении дополнительного допроса, поскольку желал дать изобличающие показания на соучастников преступления. В тот же день Гущин признал вину в даче взятки начальнику ГУ МЧС в соучастии с финансовым управляющим в группе его компаний. Тогда же он сообщил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого готов сообщить "об иных эпизодах преступной деятельности должностных лиц администрации Самары, ГУ МЧС России и других".

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Позже в группу подозреваемых в коррупционной схеме вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти Наталья Фроловская.

Дело Яна Гущина рассматривали в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничал со следствием. В итоге Гущина приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб. и лишением права занимать определенные должности в сфере пожарной безопасности на пять лет. Уголовное дело в отношении других обвиняемых рассматривает суд. 

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

