В деле о даче взяток экс-главе облМЧС Бойко фигурирует блокнот с "конспиративными прозвищами"

Самарский областной суд опубликовал текст решения по апелляционным жалобам на приговор Яну Гущину. Последнего обвиняли в участии в коррупционной схеме с высокопоставленными сотрудниками МЧС.

Как следует из материалов суда, в расследовании были упомянуты результаты оперативно-разыскной деятельности. Среди них говорится об осмотре ежедневника, в котором велись записи о передаче денег людям с "конспиративными прозвищами". Также из текста решения стало известно, что изначально силовики провели обыски, и Гущин давать показания отказался. Уже после заключения под стражу он обратился к следователю с ходатайством о проведении дополнительного допроса, поскольку желал дать изобличающие показания на соучастников преступления. В тот же день Гущин признал вину в даче взятки начальнику ГУ МЧС в соучастии с финансовым управляющим в группе его компаний. Тогда же он сообщил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого готов сообщить "об иных эпизодах преступной деятельности должностных лиц администрации Самары, ГУ МЧС России и других".

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Позже в группу подозреваемых в коррупционной схеме вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти Наталья Фроловская.

Дело Яна Гущина рассматривали в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничал со следствием. В итоге Гущина приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб. и лишением права занимать определенные должности в сфере пожарной безопасности на пять лет. Уголовное дело в отношении других обвиняемых рассматривает суд.