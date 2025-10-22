16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Архитекторы назвали главную проблему Самары В областном минобре разъяснили правила предоставления бесплатного питания в школах детям из многодетных семей Школы и педагоги Самарской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества "Знание" Стать участником госпрограммы долгосрочных сбережений стало ещё проще С 27 октября на Волге закрываются остановки пассажирской навигации

Общество

Архитекторы назвали главную проблему Самары

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Властям необходимо переосмыслить подход к пространственному развитию Самары. Об этом в среду, 22 октября, на заседании круглого стола, посвященного разработке стратегии социально-экономического развития города, заявили несколько именитых архитекторов.

"Одна из самых существенных на сегодняшний день — проблема пространственной связанности города. Генетически, после событий Второй мировой войны, у нас заложено большое расстояние между различными частями города. Это результат поспешной эвакуации, и потом эта тенденция продолжилась, особенно в постсоветское время, когда появилось много загородных, новых больших жилых районов. В результате у нас очень серьезно растянута транспортная сеть. Мы очень далеки от идеала компактного города", — отметил доцент кафедры "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" Академии строительства и архитектуры СамГТУ Дмитрий Орлов.

Председатель Самарского регионального отделения "Союза архитекторов России" Юрий Астахов в свою очередь отметил, что такое развитие Самары было естественным:

"Город находится между двумя реками. По-другому он не мог развиваться. Было гораздо удобнее осваивать новые территории, а не заниматься реконструкцией, что и привело к растянутости. Сейчас нужно сосредоточиться на развитии того, что есть, а не уходить в поля. Нужно заниматься городом, который был создан, в основном, в 1940-е годы".
Бывший главный архитектор Самары Игорь Галахов высказался, что при этом необходимо ориентироваться на интересы и пожелания жителей:
"Основная задача — переосмысление подходов к пространственному развитию города. Почему? Потому что разворот в сторону, прежде всего, пожелания и интересов населения требует изменения подходов".

О текущей работе в этом направлении рассказал министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев:

"Экстенсивный путь развития всегда легче, потому что территории, где уже что-то построено, очень сложно реновировать и дополнительно какие-то функции туда прикреплять, чтобы они правильно работали. Мы сейчас делаем единый документ территориального планирования, объединяющий генеральный план с правилами землепользования и застройки, чтобы избежать ошибок и несостыковок. Но главное — это научно-исследовательская работа. Она не про какие-то фрагменты территории, а про комплексную работу".

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2