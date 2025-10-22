Архитекторы назвали главную проблему Самары

Властям необходимо переосмыслить подход к пространственному развитию Самары. Об этом в среду, 22 октября, на заседании круглого стола, посвященного разработке стратегии социально-экономического развития города, заявили несколько именитых архитекторов.
"Одна из самых существенных на сегодняшний день — проблема пространственной связанности города. Генетически, после событий Второй мировой войны, у нас заложено большое расстояние между различными частями города. Это результат поспешной эвакуации, и потом эта тенденция продолжилась, особенно в постсоветское время, когда появилось много загородных, новых больших жилых районов. В результате у нас очень серьезно растянута транспортная сеть. Мы очень далеки от идеала компактного города", — отметил доцент кафедры "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" Академии строительства и архитектуры СамГТУ Дмитрий Орлов.
Председатель Самарского регионального отделения "Союза архитекторов России" Юрий Астахов в свою очередь отметил, что такое развитие Самары было естественным:
"Город находится между двумя реками. По-другому он не мог развиваться. Было гораздо удобнее осваивать новые территории, а не заниматься реконструкцией, что и привело к растянутости. Сейчас нужно сосредоточиться на развитии того, что есть, а не уходить в поля. Нужно заниматься городом, который был создан, в основном, в 1940-е годы".
Бывший главный архитектор Самары Игорь Галахов высказался, что при этом необходимо ориентироваться на интересы и пожелания жителей:
"Основная задача — переосмысление подходов к пространственному развитию города. Почему? Потому что разворот в сторону, прежде всего, пожелания и интересов населения требует изменения подходов".
О текущей работе в этом направлении рассказал министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев:
"Экстенсивный путь развития всегда легче, потому что территории, где уже что-то построено, очень сложно реновировать и дополнительно какие-то функции туда прикреплять, чтобы они правильно работали. Мы сейчас делаем единый документ территориального планирования, объединяющий генеральный план с правилами землепользования и застройки, чтобы избежать ошибок и несостыковок. Но главное — это научно-исследовательская работа. Она не про какие-то фрагменты территории, а про комплексную работу".
Последние комментарии
