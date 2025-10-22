16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Научно-образовательный центр "Инженерия будущего" завершает свою деятельность Самарскому фонду капремонта выделят более 9 млрд рублей из бюджета В Самаре выявили загрязнение воздуха диоксидом азота Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды" Названа причина образования колейности на Московском шоссе

Общество

Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство цифрового развития и связи Самарской области сообщило о запуске чат-бота "Карта жителя Самарской области" в национальном месседжере МАХ.

Мессенджер МАХ включен Минцифры РФ в "белые списки" сайтов, на которые не распространяются ограничения работы мобильного интернета, вводимые в целях безопасности. В первую очередь в МАХ переносятся наиболее востребованные сервисы.

Чат-бот "Карта жителя Самарской области" доступен в МАХ с 22 октября 2025 года. Он предназначен для информирования граждан о возможностях проекта в автоматизированном режиме. Через чат-бот есть возможность уточнить порядок получения и использования карты в повседневной жизни, пополнить или сменить серию транспортной карты, узнать какие виды проездных существуют. Бот может дать информацию о порядке перевыпуска карт и ссылку на портал, где это удобно сделать.

Держатели карты, после регистрации со своим номером телефона, могут воспользоваться электронными сервисами и узнать статус выпуска карты, ее баланс и записанную серию транспортного приложения. Важно, что информация о карте предоставляется по номеру, указанному в заявке при оформлении Карты жителя Самарской области. Для того, чтобы запустить чат-бот, достаточно перейти по ссылке и нажать на кнопку "Начать".

В октябре министерство цифрового развития и связи Самарской области также запусило региональные чат-боты "Госуслуги Самарской области" и "Самара — работа для СВОих".

Министерство цифрового развития и связи Самарской области продолжает работу по созданию новых электронных сервисов в национальном мессенджере MAX по социально-значимым сферам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2