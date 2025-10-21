В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов

В Самарской области подвели итоги масштабного обновления дворов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
В регионе полностью завершена работа по реновации 115 дворов. Всего в 2025 г. в рамках нацпроекта планировалось благоустроить 128 общественных и 100 дворовых территорий. Но, за счет экономии средств, количество благоустраиваемых дворовых пространств увеличилось с первоначальных 100 до 115.
В основном на завершенных объектах были отремонтированы, а где-то благоустроены с нуля тротуары для более комфортного передвижения пешеходов, произведен ремонт дворовых проездов, оборудованы или расширены парковочные места, обновлены системы освещения и восстановлены газонные ограждения, установлены новые скамейки и урны.
На ряде территорий обустроили детские площадки с безопасным покрытием и разнообразными игровыми комплексами, а также современные локации для занятий спортом. Высадили новые деревья и кустарники, организовали интересные ландшафтные композиции, которые заметно преобразили дворы.
К окончанию подходят ремонтные работы и в общественных пространствах, 116 объектов из 128 уже благоустроены.
Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре значимых проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
• городской пляж в Сызрани;
• ул. Сабирзянова в Отрадном;
• Парк Горького в Октябрьске;
• территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.
Все обновленные пространства становятся комфортными и безопасными местами для отдыха, прогулок и активного досуга жителей региона.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!