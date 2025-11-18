"Это не правда": в минприроды опровергли новый рост тарифа на ТКО с 1 января

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области не вырастет с 1 января 2026 года. Об этом на своей странице в Вконтакте заявил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

"Опровергаю слухи. Обратил внимание, что в ряде неофициальных ресурсов в Интернете пишут, что с 1 января 2026 года тариф на вывоз ТКО якобы вновь вырастет. Это не правда", - написал он, добавив, что тарифы устанавливаются по полугодиям.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о повышении с ноября мусорного тарифа с 584,35 руб. за кубометр до 790,1 рубля.