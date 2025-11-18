На переправе через Волгу в Самаре назначаются дополнительные рейсы

19 и 20 ноября на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) — с. Рождествено" назначаются дополнительные рейсы.
Отправление 19 ноября из Рождествено в 19:00.
Отправление 20 ноября из Самары в 20:00.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.