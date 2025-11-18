16+
В Самаре катер Минобороны выставлен на торги за 24 тыс. рублей На переправе через Волгу в Самаре назначаются дополнительные рейсы Самарских школьников пригласили к участию во всероссийской акции "Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада" "Это не правда": в минприроды опровергли новый рост тарифа на ТКО с 1 января В Самаре ожидаются дожди и гололед

Общество

На переправе через Волгу в Самаре назначаются дополнительные рейсы

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
19 и 20 ноября на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) — с. Рождествено" назначаются дополнительные рейсы.

Отправление 19 ноября из Рождествено в 19:00.

Отправление 20 ноября из Самары в 20:00.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.

Последние комментарии

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

