В Самарской области продлили ограничения движения на федеральных трассах

В Самарской области из-за сильной метели продляют ограничение движения на федеральных трассах.

Так, для всех видов транспорта закрыты участки:

— 1111 — 1144 км трассы М-5;

— 98 — 129 км подъездной дороги к Оренбургу;

— 115 — 153 км трассы Самара — Волгоград.

Кроме того, ограничено движения большегрузного и маршрутного транспорта на участках:

— 861 — 1194 км трассы М-5;

— 0 — 12 км подъезда к Самаре от трассы М-5;

— 0 — 165 км трассы Самара — Волгоград;

— 23 — 194 км трассы Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном;

— 294 км, 295 — 328 км подъездной дороги к Ульяновску.

Ориентировочное время действия ограничений на всех участках в Самарской области — до 20:00.

При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по единому номеру службы спасения 112 или связаться с ближайшим трассовым медпунктом. На трассе М-5 круглосуточно работает пять таких пунктов, где есть все необходимое для оказания медицинской помощи.