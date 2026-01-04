В Самарской области продлили ограничения движения на федеральных трассах

В Самарской области из-за сильной метели продляют ограничение движения на федеральных трассах.
Так, для всех видов транспорта закрыты участки:
— 1111 — 1144 км трассы М-5;
— 98 — 129 км подъездной дороги к Оренбургу;
— 115 — 153 км трассы Самара — Волгоград.
Кроме того, ограничено движения большегрузного и маршрутного транспорта на участках:
— 861 — 1194 км трассы М-5;
— 0 — 12 км подъезда к Самаре от трассы М-5;
— 0 — 165 км трассы Самара — Волгоград;
— 23 — 194 км трассы Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном;
— 294 км, 295 — 328 км подъездной дороги к Ульяновску.
Ориентировочное время действия ограничений на всех участках в Самарской области — до 20:00.
При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по единому номеру службы спасения 112 или связаться с ближайшим трассовым медпунктом. На трассе М-5 круглосуточно работает пять таких пунктов, где есть все необходимое для оказания медицинской помощи.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.