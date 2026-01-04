16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области продлили ограничения движения на федеральных трассах Дорожные службы Самарской области работают в усиленном режиме В Самарской области частично отменили междугородние и межобластные автобусы Из-за метели в Самарской области ограничили движение на трассе в Казань На трассах Самарской области продлили ограничение движения

Общество

В Самарской области продлили ограничения движения на федеральных трассах

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области из-за сильной метели продляют ограничение движения на федеральных трассах.

Так, для всех видов транспорта закрыты участки:

— 1111 — 1144 км трассы М-5;

— 98 — 129 км подъездной дороги к Оренбургу;

— 115 — 153 км трассы Самара — Волгоград.

Кроме того, ограничено движения большегрузного и маршрутного транспорта на участках:

— 861 — 1194 км трассы М-5;

— 0 — 12 км подъезда к Самаре от трассы М-5;

— 0 — 165 км трассы Самара — Волгоград;

— 23 — 194 км трассы Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном;

— 294 км, 295 — 328 км подъездной дороги к Ульяновску.

Ориентировочное время действия ограничений на всех участках в Самарской области — до 20:00.

При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по единому номеру службы спасения 112 или связаться с ближайшим трассовым медпунктом. На трассе М-5 круглосуточно работает пять таких пунктов, где есть все необходимое для оказания медицинской помощи. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1