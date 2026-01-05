16+
Экология Общество

Самарская область выполнила план лесовосстановления по нацпроекту "Экологическое благополучие"

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие" министерство природных ресурсов и экологии Самарской области полностью выполнило план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе подведения итогов социально-экономического развития региона за 2025 г. особо отметил гармоничное развитие экологии как один из ключевых приоритетов.

Весной и осенью было высажено 907 гектаров молодого леса. Кроме того, проведено дополнение лесных культур — подсадка сеянцев на участках прошлых лет на общей площади более 1,3 тыс. гектаров. Для этих целей региональные лесные питомники вырастили более 5,6 млн сеянцев сосны, дуба, березы, ясеня и других пород.

Работы ведутся по специальной технологии. Сначала почва на участке обрабатывается, убирается лишняя растительность, и спецтехникой нарезаются борозды для посадки. В последующие несколько лет за посадками осуществляется агротехнический уход, чтобы повысить их приживаемость.

"Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в Самарской области составляет более 300%", — рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

По правилам, участки переводятся в категорию "площадь, покрытая лесной растительностью" через пять — восемь лет, когда сеянцы вырастают в молодые деревья. Их состояние оценивают по строгим критериям: тип леса, количество деревьев на гектаре, их средняя высота и возраст.  

"В этом году по результатам инвентаризации мы перевели 380 га в покрытую лесом площадь. Это хороший показатель для лесов нашего региона", — добавил Ефимов.

Все запланированные работы по лесовосстановлению на 2025 г. завершены в полном объеме. Параллельно самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений. Все партии прошли обязательную проверку качества на Самарской лесосеменной станции, что гарантирует успех будущих посадок.

