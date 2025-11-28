16+
Экология

Самарская область передаст 300 тыс. саженцев сосны на восстановление лесов Донбасса

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На III всероссийской "Докучаевской конференции" глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что на восстановление лесов четырех исторических регионов России может потребоваться от 3 до 5 лет, а объемы высадки планируются больше, чем площадь пострадавших лесных территорий. Самарские лесники выразили готовность помочь в восстановлении лесного хозяйства Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает региональное минприроды.

"Мы поддерживаем связь с коллегами и знаем о потребностях. Со своей стороны готовы помочь с приобретением необходимого оборудования, включая полевые контроллеры, шанцевый инструмент, ранцевые огнетушители и фотоловушки. В настоящее время решается вопрос о передаче порядка 300 тысяч саженцев сосны. Кроме того, мы вышли с инициативой помочь в организации питомнического лесного хозяйства Донбасса. Также будем рады принять юных лесоводов Донбасса на самарской земле для участия в ежегодном слете школьных лесничеств, который мы традиционно проводим в сентябре", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Напомним, весной 2025 года самарские лесники отправили более 100 тысяч саженцев с Федоровского лесного питомника для лесовосстановительных работ в Снежнянском лесничестве.

