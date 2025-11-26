16+
Общество

Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 19
Самарский областной суд 25 ноября отменил решение Ленинского районного суда 15-летней давности, который признал законным генеральный план Самары 2008 года. Дело будет направлено на новое рассмотрение в областной суд.

Фото: Александра Белова

Напомним, поводом для переоценки главного градостроительного документа стали "пропавшие" федеральные леса. В генплане 2008 г. были отображены границы Самары, в состав которых без согласования с Рослесхозом включили земли лесного фонда общей площадью более 7,5 тыс. гектара. 
Затем через 11-й арбитражный апелляционный суд власти изменили категорию земель и таким образом окончательно вывели их из федерального фонда.

Речь шла о десятках кварталов Самарского и Пригородного лесничеств. Указывалось, что для успешного исхода дела чиновники задействовали связи с бывшим председателем указанного суда Александром Ефановым. После вынесения судебного акта семье Ефанова были переданы занятые лесом наделы площадью свыше 42 гектаров.

В 2010 г. прокурор города и министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области (старое название ведомства) оспорили решение думы Самары № 539 от 20.03.2008 г. "Об утверждении генерального плана г. о. Самара". Претензии касались отсутствия в документе границ поселка Козелки, села Ясная Поляна, города Самары, а также нарушения порядка согласования генплана с федеральными органами власти по "лесному вопросу". Тогда Ленинский районный суд отказал в требованиях и по сути признал легитимность перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов. С тех пор вопрос с лесами был закрыт на 15 лет.

В 2024-2025 гг. в судах разных инстанций органы власти запустили кампанию по оспариванию ранее принятых решений. В августе этого года было признано недействительным решение гордумы в части включения в границы города земель лесного фонда. В ноябре Верховный суд разрешил обжаловать определение 11-го арбитражного апелляционного суда 2009 г., которым лесной фонд вывели из федеральной собственности. 

И вот 25 ноября произошла первая отмена старых решений — теперь в легитимности генплана и схемах вывода лесов будет разбираться областной суд.

