Прокуратура добивается изъятия у Самары 7,5 тыс. га лесов

Самарский областной суд начал разбирательство по апелляционной жалобе прокуратуры Самары на решение Ленинского райсуда 2010 года. Это решение 15-летней давности признавало законным генеральный план Самары, утвержденный городской думой в марте 2008 года.

Суть претензий прокуратуры и областного министерства природных ресурсов и экологии сводится к тому, что в генплане 2008 г. были отображены границы городского округа Самара, в состав которых без согласования с Рослесхозом включены земли лесного фонда общей площадью более 7,5 тыс. га.

В апелляционной жалобе отмечается, что Рослесхоз о данном решении, а также о факте нарушения его прав узнал только в июле текущего года в рамках другого судебного процесса. И именно стало причиной пропуска сроков подачи апелляционной жалобы. В сентябре этого года сроки были восстановлены решением Ленинского районного суда.

Теперь прокуратура и минприроды области настаивают на признании ошибочным решения суда первой инстанции, признавшего в 2010 г. законным утверждение генерального плана города в 2008 году.

Примечательно, что это же решение гордумы в августе 2025 г. облсуд по требованию Рослесхоза уже признал недействующим в части, касающейся земель лесного фонда. Решение еще не вступило в силу. Если прокуратуре удастся оспорить решение суда 2010 г., это снимет все вопросы.

Замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков пояснил "Волга Ньюс", что на большей части спорной территории лесные массивы сохранены. "При этом на части незаконно (без согласования с Рослесхозом) включенной в границы Самары территории из состава земель лесного фонда расположены объекты недвижимости, не связанные напрямую с ведением лесного хозяйства. Законность возведения таких объектов, вероятно, придется оценивать в судебном порядке с изучением всех обстоятельств", — отметил Спиренков.

Это не первое крупное разбирательство вокруг самарских лесов за два последних года. В 2024 г. оспорить вывод лесных территорий в Самаре из федеральной собственности пыталась Генеральная прокуратура. Ведомство ходатайствовало о восстановлении сроков на подачу жалобы по лесному делу 2009 г., однако Арбитражный суд Поволжского округа ему отказал.

Дело также отсылало к событиям 2008 г., но в иной плоскости. Тогда департамент лесного хозяйства Самарской области занимался оформлением Самарского лесничества, в которое должны были войти территории площадью 8118 гектаров. Они должны были стать федеральной собственностью. Однако министерство имущественных отношений региона в марте 2009 г. эту работу остановило на основе решения 11-го арбитражного апелляционного суда.

В иске, копии некоторых страниц которого опубликовал Александр Хинштейн (в то время депутат Госдумы), указывается, что для захвата земли чиновники задействовали связи с бывшим председателем указанного суда Александром Ефановым, который обеспечил принятие решения о выводе лесного фонда из федеральной собственности. После вынесения судебного акта семье Ефанова переданы занятые лесом наделы площадью свыше 42 гектаров.

По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.

Ассоциация развития земельно-имущественных отношений делилась данными о том, что из лесных массивов Самары незаконно выведено более 4 тыс. участков, а ущерб от этого составляет около 50 млрд рублей.

Также напомним, что приказом Федерального агентства лесного хозяйства 1 июня 2018 г. был создан Самарский лесопарк. В него как раз и должны войти 8118 гектаров. Однако оформить все земельные участки, составляющие эту площадь, городским властям пока не удается.

Что касается, Генерального плана Самары, то буквально в августе стало известно о планах властей разработать новый стратегический документ — единый план территориального зонирования и развития города. Он, по сути, должен объединить в себе два генплан и Правила застройки и землепользования (ПЗЗ).