Кассация отказала в пересмотре скандального дела о лесном фонде Самары

Арбитражный суд Поволжского округа отказал восстановить сроки на подачу жалобы по лесному делу 2009 года.
С соответствующим ходатайством выходил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Надзорный орган добивался пересмотра решения апелляционной инстанции, которым был легализован вывод лесных территорий из федеральной собственности.
Напомним, в 2008 г. департамент лесного хозяйства Самарской области занимался оформлением Самарского лесничества, в которое должны были войти территории площадью 8118 гектаров. Они должны были стать федеральной собственностью. Однако министерство имущественных отношений региона в марте 2009 г. эту работу остановило на основе решения 11-го арбитражного апелляционного суда.
В иске, копии некоторых страниц которого опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн, указывается, что для захвата земли чиновники задействовали связи с бывшим председателем указанного суда Александром Ефановым, который обеспечил принятие решения о выводе лесного фонда из федеральной собственности. После вынесения судебного акта семье Ефанова переданы занятые лесом наделы площадью свыше 42 гектаров.
По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.
Спустя 15 лет надзорный орган просил Арбитражный суд Поволжского округа восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции, как незаконное. Кассационная инстанция отказала в ходатайстве и прекратила производство по жалобам заместителя Генпрокурора и Федерального агентства лесного хозяйства.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
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Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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