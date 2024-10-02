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Общество

Кассация отказала в пересмотре скандального дела о лесном фонде Самары

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Поволжского округа отказал восстановить сроки на подачу жалобы по лесному делу 2009 года.

Фото: https://pkk.rosreestr.ru

С соответствующим ходатайством выходил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Надзорный орган добивался пересмотра решения апелляционной инстанции, которым был легализован вывод лесных территорий из федеральной собственности. 

Напомним, в 2008 г. департамент лесного хозяйства Самарской области занимался оформлением Самарского лесничества, в которое должны были войти территории площадью 8118 гектаров. Они должны были стать федеральной собственностью. Однако министерство имущественных отношений региона в марте 2009 г. эту работу остановило на основе решения 11-го арбитражного апелляционного суда. 

В иске, копии некоторых страниц которого опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн, указывается, что для захвата земли чиновники задействовали связи с бывшим председателем указанного суда Александром Ефановым, который обеспечил принятие решения о выводе лесного фонда из федеральной собственности. После вынесения судебного акта семье Ефанова переданы занятые лесом наделы площадью свыше 42 гектаров.

По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.

Спустя 15 лет надзорный орган просил Арбитражный суд Поволжского округа восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции, как незаконное. Кассационная инстанция отказала в ходатайстве и прекратила производство по жалобам заместителя Генпрокурора и Федерального агентства лесного хозяйства.

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