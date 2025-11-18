Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона

В этом году участниками программы "Земский доктор / Земский фельдшер" в Самарской области уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.
Так, коллектив Похвистневской центральной районной больницы пополнили 8 новых специалистов. Среди них — заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в селе Северный Ключ Виктория Трондина.
Виктория Владимировна три года работала в детском неврологическом отделении Самарской областной клинической больницы им. Середавина. Принять решение о переезде помогла кадровая программа. Благодаря ей специалист получила единовременную выплату.
"Решение о переезде было осознанным — хотелось быть ближе к родным местам. Село Северный Ключ — небольшой поселок, где проживает порядка 120 человек, в основном пожилые люди. Встретили меня на новом месте очень дружелюбно. Приобретенный опыт в областной больнице очень помогает на новой работе", — поделилась Виктория Трондина.
По словам главного врача Похвистневской больницы Николая Микаскина, комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.
"Наша задача — не просто привлечь специалистов, но и создать все условия, чтобы они остались жить и работать в нашем районе. Мы обеспечиваем медработников квартирой в городе или домом в сельской местности, предоставляем места в детских садах и школах без очереди. Кроме того, с этого года от больницы мы выделяем средства на обустройство в быту", — отметил главный врач.
Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас