Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона

В этом году участниками программы "Земский доктор / Земский фельдшер" в Самарской области уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.

Так, коллектив Похвистневской центральной районной больницы пополнили 8 новых специалистов. Среди них — заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в селе Северный Ключ Виктория Трондина.

Виктория Владимировна три года работала в детском неврологическом отделении Самарской областной клинической больницы им. Середавина. Принять решение о переезде помогла кадровая программа. Благодаря ей специалист получила единовременную выплату.

"Решение о переезде было осознанным — хотелось быть ближе к родным местам. Село Северный Ключ — небольшой поселок, где проживает порядка 120 человек, в основном пожилые люди. Встретили меня на новом месте очень дружелюбно. Приобретенный опыт в областной больнице очень помогает на новой работе", — поделилась Виктория Трондина.

По словам главного врача Похвистневской больницы Николая Микаскина, комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.

"Наша задача — не просто привлечь специалистов, но и создать все условия, чтобы они остались жить и работать в нашем районе. Мы обеспечиваем медработников квартирой в городе или домом в сельской местности, предоставляем места в детских садах и школах без очереди. Кроме того, с этого года от больницы мы выделяем средства на обустройство в быту", — отметил главный врач.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.