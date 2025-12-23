Обновление подразделений и строительство новых: в Борском районе улучшаются условия оказания медицинской помощи

В поселке Новоборский Борского района проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и дополнительному финансированию из областного бюджета.

Обновленное медицинское подразделение теперь соответствует современным стандартам комфорта и функциональности. В ходе ремонта заменена система отопления, кровля, выполнены внутренние отделочные работы. Появилась современная навигация, благодаря которой пациенты без труда ориентируются в здании.

"Ремонт сделан качественно, — подчеркнул главный врач Борской центральной районной больницы Николай Пастухов. — Жители отмечают, что стало теплее, свежее и намного уютнее. Врачи и медсестры довольны новыми условиями".

ОВОП в Новоборском — один из крупнейших в районе по числу прикрепленного населения. Здесь работают врач общей практики Галина Коваленко и две медицинские сестры. Для обеспечения мобильности и оперативных выездов к пациентам, особенно в отдаленные участки, за подразделением закреплен автомобиль. В зимний период и при сложных погодных условиях используется автомобиль повышенной проходимости.

Кроме того, благодаря нацпроекту в Борском районе продолжается строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возводится 73 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.