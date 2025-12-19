Чай может вызвать тревогу — гастроэнтеролог ВСК подготовила 3 факта о любимом напитке россиян

Чай — один самых популярных напитков россиян. Его пьют после приема пищи, для борьбы с простудой и даже для того, чтобы взбодриться — в качестве аналога кофе. Алина Палкина, врач-гастроэнтеролог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, действительно ли чай так полезен для организма, правда ли в нем больше кофеина, чем в кофе и какой риск для организма несут частые чаепития.
Чай VS кофе: что больше бодрит?
Существует расхожий миф о том, что в чае больше кофеина, чем в кофе. Однако это не соответствует действительности. Согласно медицинским исследованиям, в среднем кофе содержит примерно в 2–3 раза больше кофеина, чем один и та же порция заваренного чая: в 150 мл кофе — около 95 мг кофеина, в то время как в зелёном чае — около 25–35 мг, а в черном — около 40-60 мг.
Зеленый и черный чай содержат разные биологически активные компоненты, однако все они обладают большой ценностью для здоровья организма. Зеленый чай содержит больше катехинов с мощными антиоксидантными свойствами и способствует борьбе с воспалением и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а черный — танины и теафлавины, которые способны улучшить когнитивные функции и также снизить риск гипертонии и улучшить здоровье сосудов.
Тревога и диарея — к чему еще может привести избыток чая?
Некоторые исследования доказывают, что умеренное потребление черного и зеленого чая благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря улучшению функции сосудов и снижению уровня холестерина. Кофеин, содержащийся в чае, повышает концентрацию внимания и скорость анализа информации, снижает чувство усталости.
Однако стоит ограничиться 300-400 мг чая в день (8-10 чашек) или 150 мг за один раз, иначе может значительно повыситься артериальное давление, возникнуть учащение сердцебиения, внутреннее беспокойство и тревога, тремор, головная боль и даже диарея. Употребление кофеин-содержащих напитков в вечерние часы может ухудшить качество сна. Исследования показывают, что кофеин за 3–6 часов до сна сокращает продолжительность глубоких фаз сна, а также увеличивает латентность засыпания и снижает его качество.
Танины, содержащиеся в чае, могут связываться с железом, что затрудняет его всасывание. Поэтому людям с железодефицитной анемией или существующими проблемами с усвоением железа рекомендуется ограничить потребление чая или пить его за 1-2 часа до или после еды.
Какие чаи — самые полезные?
Помимо классического черного и зеленого чая есть еще много разных сортов напитка. Однако их потреблять стоит с большой осторожностью. Пуэр и другие ферментированные чаи могут содержать повышенное количество тяжелых металлов или токсинов, накопленных в процессе ферментации, особенно при неправильных условиях производства. В день рекомендовано не более 2 чашек приготовленного напитка.
В больших количествах можно пить следующие сорта чая:
- Травяные чаи (ромашка, мята, имбирь). Обычно они не содержат кофеина, однако, некоторые травы могут иметь противопоказания или вызвать аллергию.
- Белый чай и каркаде — содержат меньше кофеина, что делает их более безопасными для употребления в больших количествах.
"Чтобы извлечь максимум пользы из напитка, стоит придерживаться простых правил при его приготовлении. Заваривайте чай при оптимальной температуре и времени. Для зеленого и белого чая это 70–80°C. Высокая температура (>85°C) разрушает чувствительные к теплу соединения и увеличивает содержание танинов, делая напиток горьким. Черный и пуэр, травяные чаи лучше заваривать при 90–95°C, чтобы обеспечить полное экстрагирование, не разрушая полезных веществ. Не пейте очень горячий чай — выше 65°C — и избегайте заваривания в течение долгого времени, это способствует развитию бактерий. Соблюдайте дозировку при заваривании чая — обычно 1–2 чайные ложки (около 2–3 г) на 200 мл воды. Избегайте металлических и пластиковых изделий — лучше всего использовать стеклянную, керамическую или фаянсовую посуду", — добавила Алина Палкина, врач-гастроэнтеролог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас