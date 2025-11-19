Известный тольяттинский блогер Федор Быстров ушел добровольцем на СВО

Тольяттинский блогер Федор Быстров ушел добровольцем на СВО. Об этом он сообщил на своем канале "Записки горожанина".

"Привет, горожане. Ставлю на паузу медиа-активность в "Записках". Писать буду по мере возможности. Ушел добровольцем и уже далеко от города. Не поминайте лихом и до встречи! Всё будет Россия", - написал Быстров.