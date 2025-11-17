16+
Образование Общество

Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Поволжский государственный университет сервиса и Белорусско-Российский университет (г. Могилев) реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования РФ. Маршрут "Тольятти — город большой химии", предложенный Университетом сервиса, был признан одним из лучших в конкурсе Минобрнауки России "Научно-популярные экспедиции Союзного государства", что послужило основой для обмена студентами и молодыми учеными между Россией и Беларусью.

Фото: пресс-служба Университета сервиса

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что наука всегда занимала важное место в жизни региона. Правительство области уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инновационных технологий, поддерживает научные исследования и разработки, а также создает благоприятные условия для запуска новых проектов.

"Мы убеждены, что сотрудничество с ведущими учебными заведениями Союзного государства, такими как Белорусско-Российский университет, способствует не только обмену знаниями и опытом, но и укреплению научных связей между нашими странами. Это важный шаг в развитии инновационного потенциала нашего региона и всей страны", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Делегация Университета сервиса посетила Могилев, где ознакомилась с программой "Могилев — центр инновационного машиностроения". В рамках визита участники приняли участие в III Международном научно-экспертном форуме имени А. А. Громыко, изучили инфраструктуру Белорусско-Российского университета, посетили мастер-классы по инженерным и цифровым направлениям, а также ведущие промышленные предприятия города и историко-культурные объекты.

По итогам визита было подписано соглашение о сотрудничестве между университетами. Свои подписи под документом поставили ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков и ректор Университета сервиса Любовь Выборнова. Соглашение направлено на развитие партнерских отношений в области образования, науки и культуры, а также реализацию академических обменов и совместных молодежных проектов.

Любовь Выборнова отметила, что сотрудничество началось с проекта научно-популярных визитов Союзного государства и теперь получило официальное оформление в виде соглашения, открывая новые перспективы для совместных инициатив.

Участники программы также посетили лаборатории Индустрии 4.0, мехатроники и робототехники, приняли участие в круглом столе с студенческим медиацентром БРУ, а также посетили музей истории города "Ратуша" и мемориал "Буйническое поле".

В текущем году в рамках программы "Студтуризм" в научно-популярных экспедициях на территории Союзного государства примут участие не менее 1 000 студентов и молодых ученых в возрасте от 18 до 35 лет из России и Беларуси. Программа способствует расширению знаний молодежи о новых регионах, университетах и предприятиях, объединяя науку, образование и туризм.

Ученые России и Беларуси активно сотрудничают в рамках Союзного государства, приоритетными направлениями являются микроэлектроника, сельское хозяйство, медицина, биобезопасность, общественные науки, машиностроение и искусственный интеллект. В связи с 80-летием Победы особое внимание уделяется сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.

По итогам встреч и реализованных программ, Университет сервиса и Белорусско-Российский университет выразили намерение продолжать развивать сотрудничество в сфере науки, образования и молодежной политики, укрепляя партнерство в рамках Союзного государства и создавая новые направления взаимодействия между вузами.

