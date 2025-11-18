16+
Образование Общество

Самарских школьников пригласили к участию во всероссийской акции "Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 20 ноября по 20 декабря 2025 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет всероссийская акция "Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада", посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора П. И. Чайковского.

"Весной текущего года наша команда успешно провела масштабную творческую акцию, приуроченную к юбилею Петра Ильича Чайковского. Школьники рисовали афиши к театральным постановкам, готовили танцевальные номера на музыку выдающегося русского композитора, исполняли его произведения. Интерес оказался настолько высоким, что мы решили продолжить знакомство ребят с его творчеством. Новая акция организована в виде олимпиады и будет нести преимущественно образовательный характер. Помимо проверки уровня знаний молодежи о жизни и творчестве Чайковского, это событие позволит школьникам расширить свой кругозор, а также погрузиться в мир бессмертных музыкальных произведений, признанных во всем мире", — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьников Самарской области приглашают принять участие в интерактивной Олимпиаде по материалам жизни и творчества выдающего русского композитора. Задания будут представлены для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (15–18 лет) возрастов по трем блокам — "Музыкальная викторина", "Кроссворд", "Тест".

Основная цель акции — приобщение к богатому наследию России в области культуры и искусства.
Для участия необходимо зарегистрироваться на портале "Культурадляшкольников.РФ", заполнить заявку и приступить к выполнению заданий. По итогам акции 25 декабря будут объявлены победители, набравшие наибольшее количество баллов.

Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

