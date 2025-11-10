16+
Образование Общество

Названы победители областного конкурса "Молодой ученый"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство науки и высшего образования подвело итоги областного конкурса "Молодой ученый". Научный совет конкурса, возглавляемый сопредседателями — министром науки и высшего образования Самарской области Марком Шлеенковым и ректором Самарского университета им. Королева Владимиром Богатыревым — определил имена 98 победителей. Среди них 43 студента, 42 аспиранта и 13 кандидатов наук.

В университетах Самарской области представлены разнообразные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что наука всегда занимала важное место в жизни региона. Правительство области уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инновационных технологий, поддерживает научные исследования и разработки, а также создает благоприятные условия для запуска новых проектов.

"Конкурс "Молодой ученый" на протяжении более 20 лет способствует научным свершениям молодых исследователей. В этом году его участниками стали 291 человек из 14 университетов, научных организаций и организаций реального сектора экономики, — отметил министр науки и высшего образования Марк Шлеенков. — При рассмотрении заявок эксперты особое внимание уделяли проектам, которые ориентированы на решение ключевых задач научно-технологического развития региона. Важно, чтобы результаты проектов талантливой молодежи — новые технологии и решения — были востребованы в реальной жизни и приносили пользу обществу. Так, работа студента ПГУТИ Евгении Аликберовой связана с внедрением алгоритмов искусственного интеллекта для нужд животноводства, цикл статей аспиранта СамГТУ Анастасии Тукановой поднимает вопросы стратегического управления и технологическая модернизация в нефтегазовом комплексе в современных условиях, а результаты исследователя Самарского университета им. Королева Сергея Матвеева позволят создать высокоэффективные технологии горения с низким уровнем эмиссии вредных веществ, что необходимо для создания двигателей нового поколения".

Размер выплат победителям: студентам — 50 000 рублей; аспирантам и соискателям ученой степени кандидата наук — 100 000 рублей; кандидатам наук — 150 000 рублей.

Перечисление средств победителям конкурса будет осуществлено региональным министерством науки и высшего образования в течение ноября 2025 года. Дата церемонии награждения будет объявлена дополнительно.

