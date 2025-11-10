16+
Экс-глава вызвавшего гнев губернатора фонда "Оплот" рассказал, зачем его создавали

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Начальник Службы спасения из Новокуйбышевска Андрей Пожидаев объяснил, как появился на свет скандально известный благотворительный фонд "Оплот". Фонд недавно вызвал негативную реакцию главы Самарской области.

Напомним, губернатор Вячеслав Федорищев рассказал в своем "Мах-канале", что узнал от подписчика: некие люди представляются друзьями губернатора, собирают чувствительную информацию о работе региона, пытаются попасть через "остапбендеровские схемы" в государственные подряды. Эти некие люди прикрывались неким фондом "Оплот".

"Цели у фонда благие, но видится, что это лишь ширма для другой, противоправной деятельности. Уважаемые жители, коллеги! Если кто-то пострадал от деятельности фонда "Оплот", Гарибяна Григора или Кириллина Николая, прошу писать мне в МАКс. Эти люди не имеют никакого отношения к команде развития Самарской области", — заключил Вячеслав Федорищев.

Журналист "Волга Ньюс" сразу после этого заявления звонил Григору Гарибяну. Тот подтвердил, что речь о его фонде, на просьбы комментариев ответил, что перезвонит позже (имеется запись разговора). Позже Гарибян не перезвонил. Но выяснилось, что фонд "Оплот", о котором идет речь, был ранее зарегистрирован на Андрея Пожидаева.

"У меня и еще у одного человека был оформлен БФ, но этот фонд деятельности никакой не вел. У нас попросили документы на этот фонд и мы, с условием, что люди переоформят полностью все документы, отдали им. Эти люди частично переоформили учредителей, сменили название, сменили руководителей, сменили несколько раз фактический адрес и так далее. Часть документов еще в стадии переоформления. Поэтому по сути к фонду мы не имеем отношения. Переоформлением фонда занимается помощник Григория и их юрист", — рассказал Андрей Пожидаев.

По мнению спасателя, новые владельцы фонда действительно могли приходить к общественникам, волонтерам и "примазываться".

"Возможно, они очень сильно "перегнули" и эта информация дошла до самого губернатора. Если они действительно на каком-то высоком уровне представлялись, якобы действуют от имени губернатора, то Вячеслав Федорищев сделал абсолютно правильно, что поставил их на место. Мы изначально регистрировали фонд по собственной инициативе и хотели, чтобы в фонде учредителями выступили несколько общественных организаций. Но из-за сложности в оформлении решили, что в фонде будет два учредителя — физические лица. Это была наша собственная инициатива. Руководил фондом бывший сотрудник банка с многолетним опытом. Деятельность фонд так и не начал, так как у руководителя фонда появилось предложение по работе. У него семья и, конечно, он в первую очередь должен думать о жене и ребенке. Именно он передал документы от БФ Григорию и его помощнице", — рассказал Андрей Пожидаев.

Кроме того, спасатель упоминает, что с тех пор была одна история, связанная у них с фондом: представители "Оплота" подарили им "ПАЗик", а потом забрали его обратно.

