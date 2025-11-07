16+
Общество

В Самаре начался Парад Памяти

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во пятницу, 7 ноября, в 12:00 на площади имени Куйбышева в Самаре начался Парад Памяти — самый масштабный всероссийский патриотический проект. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Александра Белова

Участие в торжественном марше принимают 125 расчетов — более 7,5 тысячи человек из 16 регионов России: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий.

Сопровождает прохождение парадных расчетов Центральный военный оркестр министерства обороны России. Также запланировано прохождение техники времен Великой Отечественной войны.

фото: Александра Белова

Главная тема Парада в этом году — "Герои спорта на войне". Очевидцами торжественного марша стали участники Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который проходит 5–7 ноября в Самарской области.

84 года назад в СССР состоялись три военных парада — в Москве, Воронеже и в нашем городе. Парад в запасной столице стал самым массовым и продолжительным. Он потряс иностранных военных атташе и корреспондентов, продемонстрировав военную мощь и несгибаемый дух советских людей.
Напомним, первый Парад Памяти прошел 15 лет назад. Его инициаторами стали ветераны Великой Отечественной войны, историки, представители общественных объединений.

С 2011 года Парад Памяти стал народным движением, символом сплочения абсолютно всех жителей Самарской области. За все время реализации масштабного патриотического проекта участниками Парада Памяти стали представители всех регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также 25 стран мира. Свыше 150 общественных организаций, более 200 предприятий и учреждений культуры, свыше 1000 образовательных учреждений.

