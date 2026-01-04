В Самарской области частично отменили междугородние и межобластные автобусы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило об отмене некоторых междугородних и межобластных автобусных рейсов, отправляющихся 4 января с Центрального автовокзала Самары.
Отмена связана со сложными погодными условиями и ограничениями на федеральных трассах.
Отмененные рейсы:
междугороднее сообщение (19 рейсов): Алексеевка, Челно-Вершины, Шигоны, Большая Черниговка, Нефтегорск, Исаклы, Хворостянка, Большая Глушица, Шариповка, Усолье;
межобластное сообщение (29 рейсов): Ульяновск, Казань, Набережные Челны, Саратов, Макеевка, Альметьевск, Оренбург, Нурлат, Балаково, Пермь, Иошкар-Ола, Ижевск.
"Безопасность пассажиров — наш главный приоритет. Решение об отмене рейсов принято на основании прогнозов погоды и оперативных данных о состоянии трасс. Настоятельно рекомендуем всем пассажирам по возможности остаться дома и воздержаться от поездок в сложных погодных условиях как на общественном, так и на личном транспорте в сложных погодных условиях", — заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Владельцам билетов на отмененные рейсы могут получить полный возврат средств или обменять билет на другой рейс по тому же маршруту в течение 90 дней без дополнительных сборов.
