На переправе с Октябрьского спуска до Рождествено 9 ноября отменили утренние рейсы

В воскресенье, 9 ноября, отменяются рейсы в 6:00 из Рождествено и 8:00 с Октябрьского спуска на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) - с. Рождествено".

Как сообщает СРПП, такое решение принято "по техническим причинам".