В центре Самары ограничат движение 8 ноября

В субботу, 8 ноября, в исторической части города временно ограничат движение транспорта. На ул. Пионерской почтут память полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.
С 9:30 до 11:00 для проезда личного транспорта, средств индивидуальной мобильности и велосипедов будет недоступна ул. Пионерская в границах Куйбышева и Степана Разина.
С 18:00 7 ноября до 11:00 8 ноября остановку и парковку автотранспорта, СИМ и велосипедов ограничат по ул. Куйбышева от ул. Пионерской до ул. Комсомольской.
Общественный транспорт проследует по своим обычным маршрутам. Ограничительные меры не касаются также спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
