В Самаре "паровозик" из четырех машин собрался на ул. Тухачевского

В среду, 24 декабря, в Самаре произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:10 41-летняя женщина на Audi ехала по ул. Тухачевского, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с ехавшем впереди Kia Rio под управлением 27-летнего мужчины. От удара Kia отбросило Lada XRAY, а тот — на Great Wall.

В результате пострадал водитель Kia.