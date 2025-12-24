Самарского работодателя оштрафовали на полмиллиона за "серых" сотрудников

Советский районный суд Самары принял решение о привлечении к ответственности недобросовестного работодателя за нарушения миграционного законодательства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе рейдов полицейские выявили, что одно из юридических лиц незаконно трудоустроило четырех иностранных граждан без необходимых разрешительных документов. Для детальной проверки обстоятельств сотрудники Управления по вопросам миграции инициировали внеплановую документарную проверку в отношении компании нарушителя. В процессе изучения документации полицейские собрали доказательства противоправной деятельности: работодатель не соблюдал требования миграционного законодательства при оформлении трудовых отношений с иностранцами.

На основании собранных материалов сотрудники Управления составили административные протоколы за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства".

Рассмотрев материалы, собранные полицейскими, суд вынес постановления о привлечении юридического лица к административной ответственности. В качестве наказания компании назначены штрафы — их общая сумма составила 500 тыс. рублей.