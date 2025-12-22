Жители Самарской области могут принять участие в конкурсе "Время смыслов"

Жители Самарской области могут принять участие в конкурсе современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова "Время смыслов".
Конкурс "Время смыслов" стал первой оценкой кадрового потенциала в области плакатного искусства среди любителей, художников и дизайнеров России. Разрешение использовать инструменты ИИ (искусственного интеллекта) наравне с классическими техниками изобразительного искусства стало уникальной особенностью творческого соревнования авторов.
Конкурс проводится по инициативе добровольческого отряда "Тигр" и арт-проекта "Журнал "Судьба" при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и НКО "Фонд развития социальных инициатив". Организатор конкурса — АСК "Форвард".
Конкурс носит имя легендарного командира отряда "Тигр", Героя России Сергея Викторовича Ефремова, погибшего при освобождении Курской области.
Жюри конкурса возглавляет российский писатель-фантаст, член Общественной палаты РФ Сергей Лукьяненко.
Конкурс получил поддержку Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, ООГД "Движение Первых".
Цель конкурса:
— пропаганда традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
— возрождение плакатного искусства через переосмысление опыта советских плакатов и поиск нового визуального языка.
Первый сезон конкурса прошел с 6 февраля по 24 апреля 2025 года. Было направлено почти 3200 работ из 84 регионов России и зарубежных государств. Работы победителей первого сезона размещены на официальном сайте конкурса.
С мая по ноябрь 2025 г. выставки лучших работ конкурса прошли более чем в 30 регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Самаре, Перми, административных центрах регионов Дальнего Востока и других. Плакаты конкурса были представлены на Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке в сентябре этого года.
В Мастерской управления "Сенеж" на форуме "Территория смыслов 2025" выставка плакатов работала в течение двух тематических смен.
7 октября 2025 г. Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнев дал старт второму сезону конкурса плакатов "Время смыслов".
Прием работ для участия во втором сезоне конкурса открыт до 28 января 2026 года.
Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте.
