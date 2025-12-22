В Самарской области сняли ограничение движения на подъезде к Оренбургу

Движение на участке км 98 — км 129 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск восстановлено для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"Других ограничений на дорогах федерального значения на территории Самарской области нет", — отмечается в сообщении.
Напомним, 21 декабря с 21:00 на указанном участке трассы М-5 ограничивали движение для маршруток и грузовиков. Причиной стали неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
Последние комментарии
