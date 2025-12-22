16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сняли ограничение движения на подъезде к Оренбургу На этой неделе в Самаре ожидаются морозы до -24°C На трассе М-5 ограничили движение для маршруток и грузовиков Наталья Идиятуллина: "Основы демографической политики: меры поддержки и ценностная трансформация" Студент ПГУТИ победил в международном чемпионате Yandex Cup 2025

Общество

В Самарской области сняли ограничение движения на подъезде к Оренбургу

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Движение на участке км 98 — км 129 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск восстановлено для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

"Других ограничений на дорогах федерального значения на территории Самарской области нет", — отмечается в сообщении.

Напомним, 21 декабря с 21:00 на указанном участке трассы М-5 ограничивали движение для маршруток и грузовиков. Причиной стали неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4