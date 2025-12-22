В Самарской области сняли ограничение движения на подъезде к Оренбургу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Движение на участке км 98 — км 129 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск восстановлено для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.