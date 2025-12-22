Сделано на нашей земле, нашими людьми: региональный бренд "Самарский продукт" получили еще 7 производств

В министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось очередное заседание Комиссии по присвоению региональной символики "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области". Заявки новых участников были одобрены.

Задачу продвигать местное производство и поддерживать предпринимателей поставил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Среди одобренных участников — производители кондитерских изделий, сувенирной и упаковочной продукции, а также промышленного и мультимедийного оборудования.

На презентации своей продукции директор ООО "КФ "МИР" Ирина Гусарова рассказала, что использует логотип "Сделано в Самарской области" уже не первый год. На коробках с конфетами компания размещает фотографии достопримечательностей Самарской области с QR-кодами, по которым можно узнать подробности.

"В этом году мы повторно подали заявку в связи с истечением трехлетнего срока действия предыдущего сертификата. Знак "Самарский продукт" помогает эффективно продвигать нашу продукцию на рынке", — прокомментировала Ирина.

Среди других одобренных участников: ООО "КФ "СлаСти" (кондитерские изделия), ИП Воробьев Илья Анатольевич (картонная упаковка для конфет), ООО "Монтеграция" (интерактивное мультимедийное оборудование и системы самообслуживания "ПРОСИГМА"), а также ООО "НПЦ "Самара" (оборудование для нефтегазового сектора).

Директор по развитию "НПЦ "Самара" Александр Веревкин, презентуя продукцию своей компании, отметил, что центр производит нестандартное промышленное и испытательное оборудование, автоклавные комплексы и реакторы высокого давления.

"Одно из направлений деятельности "Научно-производственного центра "Самара" — разработка и внедрение уникального оборудования и комплектующих любой сложности для научных лабораторий, испытательных центров, объектов малой промышленности и прочих потребителей. Мы решаем задачи, для которых нет типовых решений. Среди наших партнёров — крупные нефтегазовые компании и отраслевые институты по всей стране. Логотип "Сделано в Самарской области" важен для нас: он демонстрирует партнёрам, что производство оборудования сосредоточено здесь, в регионе", — рассказал директор "НПЦ "Самара".

Комиссия также поддержала творческих мастеров: Викторию Давыдову (картины и аксессуары на шёлке) и Марию Тихонову, самозанятую из поселка Алексеевка, создающую картины и портреты в технике маркетри из соломки.

Проект "Сделано в Самарской области" был запущен минпромторгом в 2019 году по инициативе правительства региона. На сегодняшний день в нем участвуют 426 производителей, выпускающих более 3,5 тысяч наименований товаров.

"Проект "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области" имеет стратегическое значение для развития региона. Он объединяет производителей, способствует росту продаж и укреплению местного производства. Региональный бренд повышает конкурентоспособность самарских товаров, стимулирует потребительский патриотизм и выстраивает прямую связь между производителями и покупателями. Мы продолжаем поддерживать бизнес, упрощая доступ к бренду и расширяя его применение в разных отраслях — от продовольствия до высокотехнологичного оборудования и творческих изделий", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Товарный региональный знак "Сделано в Самарской области" выдается бесплатно. Главным условием для его присвоения является наличие производства на территории Самаркой области.