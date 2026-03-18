Новый кроссовер OMODA C5 NG с выгодой до 483 870 рублей на лизинг в CARCADE

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) предлагает приобрести в лизинг новый кроссовер OMODA C5 NG с выгодой до 483 870 рублей в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором бренда. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Согласно условиям партнёрской программы, клиентам CARCADE доступен кроссовер OMODA C5 NG 2026 г. в. в комплектациях FUN, Lifestyle, Ultimate, Ultimate 4WD. Размер корпоративной преференции зависит от модификации автомобиля. Максимальная выгода достигается за счёт суммирования субсидии в размере 120 тыс. рублей, а также корпоративной скидки, достигающей 363 870 рублей. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции. Подробности предложения и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Новый OMODA C5 NG получил новый интерьер, узнаваемую асимметричную консоль из современных материалов и фирменную цифровую панель приборов. Двигатель развивает мощность 147 л. с. и крутящий момент 210 Нм, который достигается в диапазоне 1750-4000 об/мин. Роботизированная шестиступенчатая коробка передач для переднего привода обеспечивает рекордный КПД свыше 97%. Помимо оцинковки, автомобиль проходит процесс катафорезного грунтования, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок от 6 до 60 месяцев и вариативным графиком платежей. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в ГИБДД, программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия, автоматическая оплата проезда по платным дорогам, коммерческая телематика, набор автоаксессуаров. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xSzyZB

ИНН 3905019765

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

