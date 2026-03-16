16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Департамент градостроительства Самары требует снести гостиницу "Hotel Астория" Самара стала одним из тестовых городов, где введут ограничения на домашний интернет "Раз 200 было": Алексей Леушкин прокомментировал слухи о своем задержании Суд снял арест со стадиона "Буревестник" В июне между Самарой и Калининградом стартует прямое железнодорожное сообщение

Экономика и бизнес

Департамент градостроительства Самары требует снести гостиницу "Hotel Астория"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению иск департамента градостроительства Самары о признании самовольным строением и сносе трехэтажного здания гостиницы "Hotel Астория", расположенного на ул. Промышленности.

Судя по материалам арбитража, владеет гостиницей индивидуальный предприниматель Андрей Муругов. Однако ответчиками по иску выступают департамент управления имуществом Самары, администрация Кировского района (хотя объект находится в Советском районе) и министерство имущественных отношений Самарской области. Депград требует от них признать здание самостроем и обязать предпринимателя снести его.

Суд, рассмотрев исковое заявление, принял его к производству и назначил предварительное судебное заседание на 7 мая. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к участию в деле привлечены Управление Росреестра по Самарской области и администрация Советского района.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5