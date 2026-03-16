Департамент градостроительства Самары требует снести гостиницу "Hotel Астория"

Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению иск департамента градостроительства Самары о признании самовольным строением и сносе трехэтажного здания гостиницы "Hotel Астория", расположенного на ул. Промышленности.
Судя по материалам арбитража, владеет гостиницей индивидуальный предприниматель Андрей Муругов. Однако ответчиками по иску выступают департамент управления имуществом Самары, администрация Кировского района (хотя объект находится в Советском районе) и министерство имущественных отношений Самарской области. Депград требует от них признать здание самостроем и обязать предпринимателя снести его.
Суд, рассмотрев исковое заявление, принял его к производству и назначил предварительное судебное заседание на 7 мая. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к участию в деле привлечены Управление Росреестра по Самарской области и администрация Советского района.
