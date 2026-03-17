16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Телеком-оператор признан лучшим работодателем России в IT-сфере В компании "Транспорт будущего" трудятся женщины различных профессий Самые востребованные рабочие специальности - техники и литейщики Кадры для промышленности: Владимир Гутенев представил предложения в Народную программу "Авито Работа": сфера финансов и логистики лидирует по количеству предложений с опцией наставничества

Занятость Экономическая политика

Телеком-оператор признан лучшим работодателем России в IT-сфере

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 230
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Habr Career представил ежегодный рейтинг IT-работодателей. Первое место среди крупных компаний занял федеральный оператор связи. МегаФон стал лидером в шести ключевых критериях оценки из 12 возможных.

Принять участие в исследовании могли только сотрудники, зарегистрированные на платформе Habr. В течение года они оставляли отзывы и оценивали своих работодателей по широкому спектру заданных параметров — от возможностей карьерного роста до социальной ответственности бизнеса. Итоговый балл сложился из средневзвешенных оценок по всем категориям, также в нём учтён показатель рекомендаций: то, насколько охотно сотрудники готовы советовать компанию другим как место работы.

Оператор стал лидером в следующих категориях: социальный пакет, карьерный рост, признание результатов труда, грамотность управления, связь с топ‑менеджментом и показатель личного восприятия социальной миссии "Компания делает мир лучше". Шесть первых позиций обеспечили высокие итоговые показатели — общий балл составил 4,79 из пяти возможных, а 96% участников отметили готовность рекомендовать работодателя.

"МегаФон — прежде всего телекоммуникационная компания, которая создаёт цифровые продукты на стыке телекома и IT. Для нас рейтинг Habr Career не является профильным, но имеет особую значимость: он подтверждает, что компания успешно привлекает и удерживает IT-специалистов, для которых у нас есть технологически сложные и масштабные проекты — от развития интеллектуальных сетей связи до создания решений на основе больших данных и ИИ", — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5