Занятость Экономическая политика

Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По оценкам Страхового Дома ВСК, российский рынок труда за последний год заметно трансформировался. Так, согласно исследованию компании, число специалистов, планирующих строить карьеру исключительно внутри страны, увеличилось до 58%, а удаленка перестала быть важным преимуществом при трудоустройстве для большинства соискателей.

По оценкам Страхового Дома ВСК, 58% россиян планируют строить карьеру исключительно внутри страны - годом ранее этот показатель составлял 43%. Самые "патриотичные" специалисты проживают в Воронеже (почти 100% респондентов), Ростове-на-Дону (82%) и Перми (75%).

Доля мечтающих развиваться профессионально за рубежом снизилась с 18% годом ранее до 9,5%. В основном такое мнение характерно для жителей Москвы (15%), Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода (по 14%).

Примечательно, что снизилась и доля желающих работать в Европе и США (с 28% до 20% в каждой категории). За год привлекательными странами для построения карьеры стали Япония и Южная Корея (привлекательность стран увеличилась с 7% до 13%), а также страны - члены СНГ, включая Казахстан, Армению, Узбекистан, Беларусь (с 3 до 13%).

Россияне считают идеальной работу, соответствующую следующим критериям:

  • Возможность удаленной работы (25% против 40% годом ранее)
  • Возможность работы в крупной компании, с большим и дружным коллективом (22% против 16% ранее)
  • Возможность реально помогать людям - например, профессия врача (18% против 9% ранее)
  • Возможность работать в креативной индустрии, реализовать творческий потенциал (15% против 13% ранее)

Молодые специалисты (до 35 лет) по-разному относятся к рабочему графику. Так, каждый четвертый 25-34-летний сотрудник готов к переработкам (более восьми часов в день), причем среди людей с высоким доходом этот показатель достигает 29%. Россияне младше 25, наоборот, зачастую хотели бы работать по 6-7 часов в день (33%) или даже не каждый день (16%). К переработкам из них готовы только 19% респондентов.

Больше всего трудоголиков проживает на юге страны - готовы работать более восьми часов в день 46% жителей Краснодарского края и 45% жителей Ростовской области. Минимальный рабочий график - четыре-пять часов в день - предпочли бы жители Татарстана (27%) и Санкт-Петербурга (24%).

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

