Сбер — № 1 среди работодателей по выбору молодёжи

Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ провёл масштабное исследование карьерных предпочтений российской молодёжи. В количественном опросе и в серии качественных интервью приняли участие более 2600 школьников, студентов и участников олимпиад из всех регионов страны.

По результатам исследования, Сбер чаще других компаний называют желаемым первым местом работы — его назвали 57% опрошенных. Далее следуют Яндекс (51%), Т-банк (42%), Wildberries (37%), Ozon (35%) и VK (34%).

Помимо высокой зарплаты, для молодёжи важны поддержка руководства (50%), комфортная рабочая среда (48%), ощущение значимости своей работы (34%) и возможности для профессионального роста.

Сбер системно работает со школьниками и студентами по всей стране. За 2025 год более 840 тыс. молодых людей посетили мероприятия компании. Сбер реализует 64 образовательные программы с 28 ведущими вузами из 17 городов, включая 28 программ по искусственному интеллекту. В прошлом году компания открыла пять современных образовательных пространств в НИУ ВШЭ, ИТМО, РАНХИГС, Финансовом и Центральном университетах.

Сбер инвестирует миллиард рублей в программы ТОП-ИИ и ТОП-ИТ для 2200 студентов до 2030 года, обучил навыкам искусственного интеллекта 2 тыс. преподавателей вузов и колледжей. 476 студентов и молодых учёных получают стипендии Сбера. Компания стала первой, кто поддерживает все 24 направления Всероссийской олимпиады школьников. 2500 студентов прошли стажировки в Сбере в 2025 году. В этом году Сбер впервые стал партнёром финала международной студенческой олимпиады по программированию ICPC.

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнерств Сбера:

"Результаты исследования подтверждают то, что мы видим каждый день: молодёжи важно чувствовать причастность к чему-то большому и значимому.

Сегодняшние школьники и студенты хотят найти среду, где в них верят, помогают расти и дают ощущение направления. Мы даём им эту возможность на всех этапах — от школьных олимпиад до совместных образовательных программ с университетами, стажировок и реальных проектов в командах Сбера.

Мы стали полноценным партнёром системы образования. Только за прошлый год наши мероприятия посетили более 840 тыс. школьников и студентов. Мы открываем современные образовательные пространства в ведущих вузах, запускаем десятки совместных программ, где студенты получают реальные навыки, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Мы инвестируем в развитие талантов и поддерживаем преподавателей, потому что понимаем — когда человек чувствует, что в него верят и видят его потенциал, он способен на прорывы, которые меняют индустрии".