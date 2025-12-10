"Рабочий - класс!": на Всероссийском кадровом форуме обсудили исследования "Авито.Работы"

На Всероссийском кадровом форуме в рамках сессии "Рабочий - класс!" были представлены результаты исследования "Авито.Работы" и ВНИИ труда, основанного на административных данных о занятости. Обсуждение показало: кадровые перетоки усиливаются, молодые специалисты все чаще приходят в рабочие отрасли, а бизнес и государство формируют новые механизмы поддержки и популяризации рабочих специальностей.

Модератором сессии выступил Роман Губанов, директор по развитию "Авито.Работы". По предоставленным данным, в наиболее востребованные категории - "квалифицированные рабочие" и "машинисты и сборщики" - приток за год вырос на 33%, а приходящие специалисты заметно моложе тех, кто давно работает в профессии.

На российском рынке труда происходят масштабные изменения. В январе-октябре 2025 года число вакансий в России увеличилось на 5%, отклики соискателей - на 7%. Средняя предлагаемая заработная плата достигла 77496 руб./мес., а 76% россиян продолжают отслеживать вакансии даже после трудоустройства. Одновременно растет спрос на квалифицированный рабочий персонал в регионах: например, в Приморском крае число вакансий выросло на 71%, на Сахалине - на 45%.

"Рынок труда меняется стремительно. Численность рабочей силы в стране не растет, а потребность в квалифицированных кадрах увеличивается. Исследование показывает, что профессиональные перетоки становятся одним из ключевых способов восполнять наиболее востребованные группы профессий. Люди все чаще готовы менять сферу, осваивать новые направления и приходить в производство, где сегодня открывается множество возможностей для роста", - отметил Роман Губанов.

Михаил Блюм, исполняющий обязанности заместителя директора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России, подчеркнул: "Мы видим четкий сигнал - переход между профессиями становится нормой. Рынок труда - живой и гибкий механизм, и сотрудники все чаще рассматривают возможность смены рода деятельности. Конкурсы "Лучший по профессии" играют ключевую роль - они показывают реальные истории успеха, повышают престиж рабочих специальностей и формируют понимание, что квалифицированный труд - путь к достойной карьере".

Алексей Тихомиров, председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, отметил, что в условиях технологических изменений работникам все чаще приходится осваивать новые направления. "Уверенность в кадровом переходе обеспечивает сочетание двух факторов: качественное обучение и поддержка профессионального сообщества. Профсоюзы помогают людям адаптироваться, осваивать новые компетенции и чувствовать, что они не проходят этот путь в одиночку".

"Рабочие профессии сегодня - это не прошлое, а технологический авангард промышленности. Это сфера, где высокая квалификация, цифровые компетенции и инженерная мысль создают будущее. Целенаправленная коммуникация с молодежью и их семьями разрушает устаревшие мифы, превращая рабочие специальности в осознанный, престижный и перспективный выбор карьеры", - подчеркнула Ирина Осадчая, заместитель генерального директора по коммуникационным проектам АНО "Национальные приоритеты".

Руководитель направления отдела повышения эффективности функции управления персоналом АЛРОСА Оксана Собокарева отметила, что технологический прогресс требует постоянного профессионального движения: "Переквалификация, освоение нового функционала, участие в конкурсах "Лучший по профессии" - это не только инструмент развития, но и демонстрация того, что рабочая профессия дает огромный потенциал для роста. Наш опыт показывает: внутренние механики поддержки и обучение востребованы как никогда".

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Шереметьево Хэндлинг Наталья Тюкова добавила: "В авиационной отрасли многое основано на человеческом труде, ведь на кону всегда безопасность людей. Поэтому важно не только тщательно готовить молодых специалистов, но и показывать им реальные карьерные треки. Когда человек видит, куда он может расти, и понимает ценность своей работы - мотивация становится гораздо выше".

Популярный блогер Люция, автор YouTube-канала "Люция. Перезагрузка", поделилась личной историей: "Мой путь в рабочую профессию начался с эксперимента, но превратился в дело жизни. В офисе я и представить не могла, что буду строить лодки, создавать ЧПУ-станки и собирать настоящую спецтехнику. Сегодня я уверена: многие не пробуют себя в рабочих профессиях только потому, что не знают, насколько это современная, творческая и высокотехнологичная сфера. Но и бизнесу нужно говорить громче - рассказывать о себе, показывать цеха, технологии, процессы, быть "немного блогером". Только так можно стать привлекательным работодателем для талантливой молодежи".