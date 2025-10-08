Авито Работа и Авито Услуги: ветеринары и зоотехники стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в своей сфере

16+
Занятость Экономическая политика

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Накануне Всемирного дня защиты животных аналитики Авито Работы и Авито Услуг проанализировали, как изменились зарплатные предложения для специалистов по уходу за животными, а также какие услуги в этой сфере стали более востребованы в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Лидером по темпам роста стали ветеринарные санитары — специалисты, которые помогают ветеринарам в уходе за животными, обеспечивают санитарный контроль в ветеринарных клиниках, на фермах, в пищевой промышленности. Их предлагаемая средняя зарплата увеличилась почти в полтора раза (+47%), до 70 862 руб/мес за полную занятость.

Больше стали предлагать и ветеринарам — их зарплатные предложения за 3 квартал 2025 года достигла 87 456 руб/мес за полный день и оказались более чем на треть (+35%) выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В тройку специалистов по уходу за животными с динамично растущими зарплатными предложениями вошли и грумеры. В 3 квартале текущего года специалистам по стрижке и уходу за внешним видом домашних питомцев предлагали в среднем 66 197 руб/мес за полный день — это на 28% больше, чем годом ранее.

Специалисты по уходу за животными с наибольшим приростом средних зарплатных предложений за год, III квартал 2024/2025

Профессия

Динамика средних предлагаемых зарплат, %, III квартал 2024/2025

Средняя предлагаемая зарплата, полный день, фиксированный график, руб/мес, III квартал 2025

Ветеринарный санитар

+47%

70 862

Ветеринар

+35%

87 456

Грумер

+28%

66 197

Зоотехник

+21%

86 996

Конюх

+8%

63 753

По данным Авито Услуг, в 3 квартале 2025 года многие работы по уходу за животными в Самарской области стали более востребованы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, спрос на услуги зоонянь вырос почти в три раза (+199% по области против +143% в Самаре): такие профессионалы следят за домашними питомцами, когда их хозяева заняты или отсутствуют.

Вместе с тем на 49% увеличился интерес к кинологам и дрессировщикам в областном центре, тогда как по области — на 21%. Зоопсихологи, которые помогают решать поведенческие и психологические проблемы у животных, стали на 26% популярнее в Самарской области против 20% в Самаре.

"Профессии, связанные с уходом за животными, становятся все более востребованными как в городах, так и в агропромышленном секторе. С одной стороны, все больше востребованы ветеринары (+11%) и грумеры (+8%), которые помогают владельцам домашних питомцев заботиться об их здоровье и комфорте. С другой — в сельском хозяйстве активно растет спрос на зоотехников (+54%), отвечающих за кормление, содержание и разведение сельскохозяйственных животных, их здоровье и благополучие. Такой тренд отражает более ответственное отношение общества к животным: забота о них становится важной ценностью и для бизнеса, и для частных владельцев. Работодатели в агропромышленности понимают, что специалисты, которые обеспечивают грамотный уход и достойные условия содержания, напрямую влияют на эффективность производства и качество продукции, поэтому готовы предлагать им все более высокие зарплаты", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

"Все больше людей обращаются к зооняням и зоопсихологам, чтобы обеспечить животным внимание и заботу в отсутствие хозяев — спрос на некоторые из этих услуг вырос минимум в 1,5 раза. Такие изменения демонстрируют, что владельцы питомцев готовы инвестировать не только в базовый уход, но и в психологическое благополучие своих животных", — комментирует Александр Семочкин, руководитель категорий "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услугах.

Гид потребителя

