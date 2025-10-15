16+
Занятость Экономическая политика

Авито Работа: спрос на сотрудников такси вырос на 17%, а зарплаты — на 12%

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В крупнейших городах России продолжается рост доходов, предлагаемых специалистам в сфере транспорта и логистики. Этот прирост в сегменте связан с развитием онлайн-сервисов перевозок, усилением конкуренции за водителей и технологической трансформацией процессов найма. Согласно данным "Авито Работы", количество вакансий в категории "Такси, транспорт, логистика" по итогам третьего квартала 2025 года выросло на 17% год к году, но помимо спроса растет и средняя предлагаемая заработная плата специалистов, она стала от 93 000 руб/мес — на 12% выше, чем годом ранее.

На конференции TAXI 2025, прошедшей 9–10 октября в Москве, Павел Шеперкин, руководитель направления по развитию бизнеса категории "Такси, транспорт и логистика" Авито Работы, принял участие в дискуссии о трансформации рынка труда и роли технологий в массовом найме. Эксперты обсудили, как автоматизация и искусственный интеллект помогают работодателям эффективнее находить сотрудников и повышают качество взаимодействия с кандидатами в сфере транспорта.

Эксперты платформы отмечают, что ключевую роль в автоматизации коммуникации с кандидатами играют чат-боты. Они автоматически обрабатывают обращения из всех источников, выявляют заинтересованных соискателей и проводят их через весь путь — от первичного скрининга до онбординга. Это позволяет компаниям стабилизировать скорость ответов, уменьшить ручную нагрузку на HR-команды и повысить качество найма.

По данным Авито Работы, конкуренция за водителей и курьеров усиливается: работодатели стремятся сокращать сроки найма и делать процесс взаимодействия с кандидатами быстрым и прозрачным. Уже сегодня в категории "Такси, транспорт и логистика" среднее время отклика работодателя на запрос кандидата составляет менее одного часа, а 69% соискателей выбирают формат переписки вместо звонков, считая его удобнее и эффективнее.

Авито Работа активно развивает инструменты, упрощающие найм для работодателей и кандидатов. Так, благодаря технологии "резюме в один клик", ежедневно создаётся до 26 тыс. новых резюме. Если соискатель откликается без резюме, система автоматически формирует профиль и предлагает дополнить недостающие данные через чат-бот. В результате информативность откликов выросла вдвое, а доля откликов с резюме увеличилась на 50%.

Более того ключевую роль в процессе трудоустройства занимает искусственный интеллект: 19% соискателей уже используют искусственный интеллект при создании резюме, а 70% отмечают, что это повысило их шансы на трудоустройство. На стороне работодателей применение ИИ сокращает сроки найма и увеличивает конверсию откликов в закрытые вакансии.

Использование ИИ в коммуникации также воспринимается позитивно: 75% кандидатов готовы пройти собеседование с участием ИИ-инструмента, 69% отмечают рост скорости ответов, 49% — удобство, а 28% — объективность оценки. Экспериментальные данные показывают, что благодаря применению ИИ количество успешных выходов на работу увеличивается на 18%, а 78% кандидатов при выборе предпочитают интервью с AI-рекрутером.

"Сегодня рынок труда в транспорте переживает масштабную технологическую трансформацию. В отрасли такси спрос на сотрудников растёт особенно быстро — за год количество вакансий увеличилось на 17%, и работодатели всё активнее используют технологии ИИ, чтобы нанимать быстрее и качественнее. Массовый наём перестаёт быть ручным процессом: компании внедряют инструменты искусственного интеллекта, автоматические сценарии коммуникации и системы предиктивного подбора. Всё это позволяет закрывать вакансии быстрее и качественнее, снижая издержки и повышая лояльность кандидатов. Авито Работа выступает технологическим партнёром этих изменений, предлагая решения, которые позволяют работодателям сфокусироваться не на рутине, а на стратегии", — отметил Павел Шеперкин, руководитель направления по развитию бизнеса категории "Такси, транспорт и логистика" Авито Работы.

