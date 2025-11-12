ГК "Полипласт" на Международной выставке "Химия-2025": итоги 2-го дня

11 ноября, во второй день выставки "Химия-2025", в рамках деловой программы состоялась презентация советника генерального директора АО "Полипласт" Егора Лунина. В своем выступлении он подчеркнул значимость системной работы бизнеса, власти и общества в реализации национального проекта "Новые материалы и химия". Взятый компанией "Полипласт" курс на импортозамещение и технологический суверенитет нацелен на комплексную модернизацию производств, увеличение мощностей и повышение конкурентоспособности продукции.

На сессии "Базовый инжиниринг и реинжиниринг в химической промышленности" технический директор "Полипласт-Юг" Дмитрий Саламатов рассказал о новейших технологиях антикоррозийной защиты строительных конструкций, способных обеспечить долговечность и безопасность объектов капитального строительства. Директор Научно-технического центра "Полипласт-Уралсиб" Светлана Кедина представила передовой проект по выпуску эпоксидных смол, который компания уже последовательно воплощает. Особое внимание было уделено преимуществам локального производства на Урале — новое производство позволит обеспечить рынок стратегическим сырьем, которое необходимо многим промышленным отраслям.

В дискуссии "Кадры для химии" директор по персоналу "Полипласт-Уралсиб" Елена Голубцова и директор по персоналу и общим вопросам АО "Хромпик" Наталья Анцупова обсудили партнерские программы по работе с образовательными учреждениями регионов присутствия. Подготовка квалифицированных специалистов и формирование кадрового резерва позволят в перспективе снизить нехватку сотрудников и ускорить их адаптацию, в том числе за счет инвестиций в современные учебные лаборатории и практические программы.

Представители ГК "Полипласт" выразили уверенность в том, что активное участие в реализации национальных проектов, внедрение инновационных технологий и развитие кадрового потенциала станут залогом успешного продвижения отечественной химической промышленности и укрепления позиций России на международном рынке.