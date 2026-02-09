CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о запуске программы лояльности для клиентов, приобретающих транспорт с пробегом из собственного парка компании. Программа направлена на поддержку корпоративных клиентов и развитие долгосрочного сотрудничества при формировании и обновлении автопарков представителей отечественного бизнеса.

Привилегии действуют в течение 2026 года и учитывают сделки, совершённые с начала 2025 года. В рамках программы постоянные клиенты могут получить гарантированную и постоянную скидку до 15% от цены в каталоге при покупке транспорта с пробегом в зависимости от сегмента и объёма приобретённой техники.

Для сегмента легковых автомобилей:

10% скидка — при покупке 10 транспортных средств (начиная с 11-го ТС);

15% скидка — при покупке 15 транспортных средств (начиная с 16-го ТС).

Для сегментов: лёгкий коммерческий транспорт, строительная техника, грузовой транспорт:

10% скидка — при покупке 7 транспортных средств (начиная с 8-го ТС);

15% скидка — при покупке 10 транспортных средств (начиная с 11-го ТС).

Скидка предоставляется на транспорт в наличии из собственного стока ООО "Каркаде" и не суммируется с другими маркетинговыми акциями компании.

Актуальный перечень автомобилей и спецтехники с пробегом, участвующих в программе лояльности, представлен на сайте компании.