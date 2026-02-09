16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Самары вошла в число самых первых участников "СберСпасибо" Домклик: семейная ипотека не позволила рынку уйти на каникулы CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом Авито: 40% россиян совершили покупку после просмотра онлайн-рекламы Лизинг нового электромобиля AVATR 12 с выгодой до 11% в CARCADE

Финансы Экономика и бизнес

CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о запуске программы лояльности для клиентов, приобретающих транспорт с пробегом из собственного парка компании. Программа направлена на поддержку корпоративных клиентов и развитие долгосрочного сотрудничества при формировании и обновлении автопарков представителей отечественного бизнеса.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Привилегии действуют в течение 2026 года и учитывают сделки, совершённые с начала 2025 года. В рамках программы постоянные клиенты могут получить гарантированную и постоянную скидку до 15% от цены в каталоге при покупке транспорта с пробегом в зависимости от сегмента и объёма приобретённой техники.

Для сегмента легковых автомобилей:

  • 10% скидка — при покупке 10 транспортных средств (начиная с 11-го ТС);
  • 15% скидка — при покупке 15 транспортных средств (начиная с 16-го ТС).

Для сегментов: лёгкий коммерческий транспорт, строительная техника, грузовой транспорт:

  • 10% скидка — при покупке 7 транспортных средств (начиная с 8-го ТС);
  • 15% скидка — при покупке 10 транспортных средств (начиная с 11-го ТС).

Скидка предоставляется на транспорт в наличии из собственного стока ООО "Каркаде" и не суммируется с другими маркетинговыми акциями компании.

Актуальный перечень автомобилей и спецтехники с пробегом, участвующих в программе лояльности, представлен на сайте компании.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wKKdKo

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1