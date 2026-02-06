16+
Экономика и бизнес

Независимая нефтегазовая компания повышает культуру безопасного труда

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Независимая нефтегазовая компания системно подходит к вопросам охраны труда и неукоснительного соблюдения требований промышленной безопасности.

Фото: предоставлено ООО "ННК-Самаранефтегаз"

Ключевое значение в этой работе придается мероприятиям, направленным на создание безопасной рабочей среды, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Одним из таких мероприятий стал месячник "Безопасный труд", который прошел в ООО "ННК-Самаранефтегаз", дочернем обществе Независимой нефтегазовой компании.

Акция включала в себя комплекс организационных, профилактических и информационных мероприятий. Проверялось качество проведения инструктажей, соблюдение персоналом требований охраны труда, состояние производственных и бытовых помещений. Особое внимание было уделено обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты и проверке правильности их применения. Для сотрудников устраивали встречи и круглые столы, где наглядно рассказывали о безопасной работе. 

