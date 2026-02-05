Структура "Града" подала в суд на мэрию Самары

В феврале в Самаре стартует еще один судебный процесс, связанный с программой комплексного развития территорий (КРТ). На это раз спор возник между застройщиком ЗАО "Арника" и департаментом градостроительства городской администрации.

В 2023 году компания выиграла аукцион на комплексную застройку квартала в границах улиц Революционной, Корабельной, Артемовской и Третьего проезда. По соглашению, заключенному с мэрией, она должна расселить и снести аварийные дома, а после освобождения территории — построить новый ЖК.

Фото: мэрия Самары

Как сообщал в интервью Волга Ньюс член правления Объединения строительных компаний "Град" Александр Банников, планировалось возведение жилого комплекса эконом-класса переменной этажности на 500-600 квартир со встроенным детским садом на 50 человек. С расселением жильцов старых домов проблем не было, но со стороны властей поступили новые требования — строительство школы. Это затормозило реализацию КРТ, так как выделенной территории, по мнению застройщика, под такой объект не хватит.

Теперь же "Арника" и вовсе вступает в судебное противостояние с департаментом градостроительства Самары. Причиной спора стало решение ведомства отклонить от согласования проект документации по планировке территории. Компания требует признать действия департамента незаконными. Рассмотрение иска стартует в конце февраля.

Продолжаются судебные разбирательства и по КРТ на Сухой Самарке. Инициаторами стали жители, которые пытаются спасти от застройки зеленую зону. Однако пока их попытки остановить реализацию проекта не увенчались успехом. Последний процесс также прошел в пользу властей и застройщика.