Строительство Строительство и недвижимость

Структура "Града" подала в суд на мэрию Самары

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В феврале в Самаре стартует еще один судебный процесс, связанный с программой комплексного развития территорий (КРТ). На это раз спор возник между застройщиком ЗАО "Арника" и департаментом градостроительства городской администрации.

Фото: Александра Ламзина

ЗАО "Арника" входит в Объединения строительных компаний "Град", которым владеют Эдуард Шматков, Александр Банников и Александр Дучицкий. Среди возведенных объектов — ЖК "Волжские паруса" на ул. Лейтенанта Шмидта, ЖК "Акварель" на 5-й Просеке, ЖК "Радуга 2" на проспекте Карла Маркса, ЖК "Ракета" рядом с музеем "Самара Космическая" и другие. Сейчас структуры "Града" строят дома на 6-й Просеке и на ул. Максима Горького, рядом с набережной Волги. Также "Град" возводит планетарий.

В 2023 году компания выиграла аукцион на комплексную застройку квартала в границах улиц Революционной, Корабельной, Артемовской и Третьего проезда. По соглашению, заключенному с мэрией, она должна расселить и снести аварийные дома, а после освобождения территории — построить новый ЖК.

Фото: мэрия Самары

Как сообщал в интервью Волга Ньюс член правления Объединения строительных компаний "Град" Александр Банников, планировалось возведение жилого комплекса эконом-класса переменной этажности на 500-600 квартир со встроенным детским садом на 50 человек. С расселением жильцов старых домов проблем не было, но со стороны властей поступили новые требования — строительство школы. Это затормозило реализацию КРТ, так как выделенной территории, по мнению застройщика, под такой объект не хватит.

Теперь же "Арника" и вовсе вступает в судебное противостояние с департаментом градостроительства Самары. Причиной спора стало решение ведомства отклонить от согласования проект документации по планировке территории. Компания требует признать действия департамента незаконными. Рассмотрение иска стартует в конце февраля.

Продолжаются судебные разбирательства и по КРТ на Сухой Самарке. Инициаторами стали жители, которые пытаются спасти от застройки зеленую зону. Однако пока их попытки остановить реализацию проекта не увенчались успехом. Последний процесс также прошел в пользу властей и застройщика.

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

